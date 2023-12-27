Азарёнок: спецоперация в культуре неизбежна. Я это называю белорусизацией России

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Их история закончена. Действительно, общество меняется, появляются новые герои. Эти герои не будут бегать с голой ж... в трусах, у них есть другие достоинства – они помогают отвоевывать свое русское, защищают Отечество, это звучит гордо. И сравни с голой вечеринкой. Это же разные вещи. Это говорит о том, что общество самоочищается. Россия начала проводить с февраля 2022 года спецоперацию в Украине по денацификации, очищению от этой мразоты на территории Украины от нациков. А в итоге они придут к тому, что их общество в том числе очистится.