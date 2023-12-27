Азарёнок: спецоперация в культуре неизбежна. Я это называю белорусизацией России

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В гостях специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
Их история закончена. Действительно, общество меняется, появляются новые герои. Эти герои не будут бегать с голой ж... в трусах, у них есть другие достоинства – они помогают отвоевывать свое русское, защищают Отечество, это звучит гордо. И сравни с голой вечеринкой. Это же разные вещи. Это говорит о том, что общество самоочищается. Россия начала проводить с февраля 2022 года спецоперацию в Украине по денацификации, очищению от этой мразоты на территории Украины от нациков. А в итоге они придут к тому, что их общество в том числе очистится.
Григорий Азаренок, СТВ:
Конечно, и спецоперация в культуре также неизбежна. Я это называю белорусизацией России. Вот эти принципы правды, справедливости, победы, когда чествуются пахарь, труженик, силовик, рабочий, монах, то есть люди реальной жизни, реального труда, а не мразь какая-то. Не вот эти инфлюенсеры, не вот эти несуществующие профессии, вот эта вся хренотень. Вот эта хренотень вся на самом дне, это лакеи, обслуга. Они должны обслуживать силовика, они должны обслуживать рабочего, они должны обслуживать нормальных людей. Поэтому я уверен, что все будет нормально.
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