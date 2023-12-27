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«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси

27 декабря 2023 20:24
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Там, где происходят чудеса! «Олимпийская елка», организованная Национальным олимпийским комитетом Беларуси, собрала около тысячи детей из всех уголков страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Наталии Нероды.

«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси-1

Наталия Нерода, корреспондент:
Традиционную «Олимпийскую елку» дети ждут с нетерпением. Среди приглашенных есть новички, но есть и те, кто не первый год принимает участие в новогоднем представлении.

Председатель Федерации велоспорта Беларуси Наталья Цилинская пришла на «Олимпийскую елку» с младшей троицей: Аней, Катей и Мишей. Старшая уже не проходит по возрасту.

«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси-3

Наталья Цилинская, председатель Федерации велосипедного спорта Беларуси:
Здесь люди всегда готовятся на 100 %. Поэтому они ждали очень: а елка будет? Говорю, конечно, будет, даже не сомневайтесь.

Подробности в видео.

# Новый год # Наталья Цилинская

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