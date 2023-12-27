«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси

Там, где происходят чудеса! «Олимпийская елка», организованная Национальным олимпийским комитетом Беларуси, собрала около тысячи детей из всех уголков страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Наталии Нероды.
Там, где происходят чудеса! «Олимпийская елка», организованная Национальным олимпийским комитетом Беларуси, собрала около тысячи детей из всех уголков страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Наталии Нероды.
Наталия Нерода, корреспондент:
Традиционную «Олимпийскую елку» дети ждут с нетерпением. Среди приглашенных есть новички, но есть и те, кто не первый год принимает участие в новогоднем представлении.
Председатель Федерации велоспорта Беларуси Наталья Цилинская пришла на «Олимпийскую елку» с младшей троицей: Аней, Катей и Мишей. Старшая уже не проходит по возрасту.
Наталья Цилинская, председатель Федерации велосипедного спорта Беларуси:
Здесь люди всегда готовятся на 100 %. Поэтому они ждали очень: а елка будет? Говорю, конечно, будет, даже не сомневайтесь.
Подробности в видео.