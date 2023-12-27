Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!»

Новости Беларуси. Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района столицы. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также сегодня с теми, кто верит в чудеса. Гостью ждали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовились все без исключения 18 деток, для которых приют стал домом. Воспитанники центра подарили гостям елочные игрушки, которые украсят новогоднюю ель в Совете Республики. В ответ же дети получили сладости и долгожданный подарок – сертификат на приобретение компьютерной техники.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Когда я думала об этой встрече, думала, как она будет проходить, ведь дети разновозрастные абсолютно, начиная от 6 лет и уже достаточно взрослые, которым по 15-16 лет. Но встреча получилась просто великолепная. Дети настолько с любовью говорили о своей стране. Они просили передать самые добрые слова и пожелания и о том, как они любят Президента нашей страны. В общем, такая была чудесная встреча, поэтому мы взяли для себя за правило: всякий раз встречаться здесь, в этом педагогическом центре, с ребятами, чтобы услышать о том, какие у них мечты.
Новый год мне очень нравится, праздничное настроение. И подарки очень.
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