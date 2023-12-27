Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!»

Новости Беларуси. Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района столицы. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также сегодня с теми, кто верит в чудеса. Гостью ждали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовились все без исключения 18 деток, для которых приют стал домом. Воспитанники центра подарили гостям елочные игрушки, которые украсят новогоднюю ель в Совете Республики. В ответ же дети получили сладости и долгожданный подарок – сертификат на приобретение компьютерной техники.