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Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!»

27 декабря 2023 18:46
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Новости Беларуси. Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района столицы. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также сегодня с теми, кто верит в чудеса. Гостью ждали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовились все без исключения 18 деток, для которых приют стал домом. Воспитанники центра подарили гостям елочные игрушки, которые украсят новогоднюю ель в Совете Республики. В ответ же дети получили сладости и долгожданный подарок – сертификат на приобретение компьютерной техники.

Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Когда я думала об этой встрече, думала, как она будет проходить, ведь дети разновозрастные абсолютно, начиная от 6 лет и уже достаточно взрослые, которым по 15-16 лет. Но встреча получилась просто великолепная. Дети настолько с любовью говорили о своей стране. Они просили передать самые добрые слова и пожелания и о том, как они любят Президента нашей страны. В общем, такая была чудесная встреча, поэтому мы взяли для себя за правило: всякий раз встречаться здесь, в этом педагогическом центре, с ребятами, чтобы услышать о том, какие у них мечты.

Наталья Кочанова поздравила воспитанников социально-педагогического центра в Минске: «Такая была чудесная встреча!»-4

Новый год мне очень нравится, праздничное настроение. И подарки очень.

Телеканал СТВ приехал с подарками в один из детских домов Минска – подробности.

# Благотворительная акция # общество # Наталья Кочанова

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