Деды Морозы на льду! Сотрудники МЧС напомнили гродненцам о правилах безопасности прямо на катке

Деды Морозы на льду! Правда, вместо привычных тулупов на них боевки МЧС, а в качестве подарков – правила безопасного Нового года. Такую необычную акцию провели спасатели в одном из торговых центров Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо на катке Деды Морозы со своими помощниками из военно-патриотического клуба и добровольного пожарного общества рассказывали посетителям, как правильно обращаться с пиротехническими изделиями, чем руководствоваться в украшении елки и чего не стоит делать в праздничные дни. Каждому вручали памятки и приятные подарки. Кроме того, в торговом центре развернули уголок безопасности, где в игровой форме предлагали жителям узнать главные правила встречи Нового года без происшествий. Нестандартный подход не оставил посетителей равнодушными.

Светлана Михальская, жительница Гродно: Салюты мы только с папой, если покупаем, без папы мы таким не занимаемся, я сама боюсь. Сейчас тем более, когда Новый год, бенгальские огни, петарды взрывают, и сколько бывает несчастных случаев, поэтому нужно напоминать обязательно, особенно деткам.

Мария Мукосей, учащаяся средней школы № 33 Гродно: Когда мы подъезжаем к людям, мы говорим: «Счастливого Нового года», «МЧС за безопасность». Люди очень рады, что мы подъезжаем, говорят спасибо. Мы рассказываем про пиротехнику, как правильно обращаться.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Работники МЧС всегда ищут новые необычные формы работы с населением и уходят от традиционной лекции разъяснения правил. А формат прямого диалога, непосредственного контакта с покупателями, с посетителями, с гостями нашего города позволяет в дружеской беседе напомнить самые важные жизненные истины.

В новогодние дни напоминание о правилах безопасности не лишнее, ведь только в Гродненской области в 2022 году произошло два серьезных происшествия с пиротехникой.