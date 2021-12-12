«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары

Новости Беларуси. С 1 января в ответ на экономическое давление Запада Беларусь вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров. В перечне «запрещенки»: мясо, мука, молочка, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия. Разумеется, с некоторыми исключениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Постановление Совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания. Как заявил премьер Роман Головченко, люди и предприятия не почувствуют введения контрсанкций. Напротив, это только разнообразит ассортимент и откроет новые торговые направления.

Что Головченко сказал об ответных санкциях – читайте здесь.

Спросили простых белорусов, что они думают по этому поводу и не боятся ли остаться без каких-нибудь гастрономических изысков.