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«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары

12 декабря 2021 16:34
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Новости Беларуси. С 1 января в ответ на экономическое давление Запада Беларусь вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров. В перечне «запрещенки»: мясо, мука, молочка, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия. Разумеется, с некоторыми исключениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Постановление Совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания. Как заявил премьер Роман Головченко, люди и предприятия не почувствуют введения контрсанкций. Напротив, это только разнообразит ассортимент и откроет новые торговые направления.  

Что Головченко сказал об ответных санкциях – читайте здесь.  

Спросили простых белорусов, что они думают по этому поводу и не боятся ли остаться без каких-нибудь гастрономических изысков.  

«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары-1

У нас своего, по-моему, достаточно: и мяса, и сыров. И очень хорошая, качественная продукция.  

«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары-4

У нас есть своя продукция. И не хуже. Нужно кушать все белорусское. Оно очень вкусное. Все покупаю только белорусское: и морковку, огурцы, помидоры все. Я не считаю нужным покупать зарубежное.  
– А молочная продукция, к примеру?  
– И молочную. Очень люблю творожок.  

«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары-7

Мы любим «Брест-Литовский» «Маасдам». Это наш любимый сыр. Мы его покупали, покупаем и будем покупать.  

«У нас своего, по-моему, достаточно». Как белорусы относятся к ответным санкциям на зарубежные товары-10

У меня родственники в России с удовольствием тоже покупают, хвалят.  

# Санкции # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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