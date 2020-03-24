Дмитрий Мезенцев рассказал, когда граждане Беларуси смогут вернуться из Индии

Новости Беларуси. Уже более 400 человек обратились на прямую линию для туристов, организованную Минспорта. Как рассказали в ведомстве, большинство звонков связаны с вопросами возврата денег за несостоявшийся тур либо по переносу его на более поздний срок. Часть обращений касаются возвращения домой.

Так, до 27 марта планируется полностью завершить вывоз наших туристов из Египта.

Уже более 3900 белорусов смогли вернуться на родину благодаря усилиям МИД