Члены Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов обратились к белорусам

Новости Беларуси. Большое видится на расстоянии – именно поэтому Александр Лукашенко является политическим ориентиром для других народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие слова содержатся в призыве объединения ветеранов.

В обращении высказаны слова благодарности за мир и стабильность на нашей земле, красоту и уют в городах и селах.

Отдельно авторы письма обратились и к молодым белорусам: «ценить то, что имеете» и «не поддаваться на призывы к разрушению того, что создавалось трудом старшего поколения».