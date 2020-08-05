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Члены Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов обратились к белорусам

05 августа 2020 16:44
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Новости Беларуси. Большое видится на расстоянии – именно поэтому Александр Лукашенко является политическим ориентиром для других народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие слова содержатся в призыве объединения ветеранов.

Члены Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов обратились к белорусам-1

В обращении высказаны слова благодарности за мир и стабильность на нашей земле, красоту и уют в городах и селах.

Отдельно авторы письма обратились и к молодым белорусам: «ценить то, что имеете» и «не поддаваться на призывы к разрушению того, что создавалось трудом старшего поколения».

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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