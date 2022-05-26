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«Хорошая музыка и динамичные новости». Гендиректор СТВ поздравил радио «Мир» с юбилеем

26 мая 2022 20:25
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Новости Беларуси. Радио «Мир» в Беларуси отмечает юбилей. В этот день 25 лет назад состоялся первый эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня студия радио «Мир» – это современный мультимедийный комплекс. На его волну могут настроиться более 70 % жителей нашей страны. Радио «Мир» можно не только слушать, но смотреть и читать в интернете. Помимо Беларуси, радиостанция вещает в России, Армении, Кыргызстане и Молдове. Это 47 миллионов слушателей, три часовых пояса.

Радио «Мир» – 25 лет. Кто поздравил, как отметили и какие планы на будущее? Читать здесь.

Поздравить друзей и соседей с юбилеем от нашего телеканала пришел генеральный директор СТВ. Александр Осенко признается: он преданный поклонник радио «Мир».

«Хорошая музыка и динамичные новости». Гендиректор СТВ поздравил радио «Мир» с юбилеем-1

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:
Сам активный слушатель этой радиостанции. Когда передвигаюсь на автомобиле, всегда слушаю радио «Мир». В утренние часы это подъемная сила, это круто. Я сижу на этом радио. Очень гармонично, очень хорошая музыка и динамичные новости.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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