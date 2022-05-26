«Хорошая музыка и динамичные новости». Гендиректор СТВ поздравил радио «Мир» с юбилеем

Новости Беларуси. Радио «Мир» в Беларуси отмечает юбилей. В этот день 25 лет назад состоялся первый эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня студия радио «Мир» – это современный мультимедийный комплекс. На его волну могут настроиться более 70 % жителей нашей страны. Радио «Мир» можно не только слушать, но смотреть и читать в интернете. Помимо Беларуси, радиостанция вещает в России, Армении, Кыргызстане и Молдове. Это 47 миллионов слушателей, три часовых пояса.

Радио «Мир» – 25 лет. Кто поздравил, как отметили и какие планы на будущее? Читать здесь.

Поздравить друзей и соседей с юбилеем от нашего телеканала пришел генеральный директор СТВ. Александр Осенко признается: он преданный поклонник радио «Мир».