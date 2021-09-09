Дмитрий Гора на присяге молодых следователей: «Видно, что есть огонь в глазах и желание работать»

Новости Беларуси. Больше 70 молодых следователей пополнили ряды профильного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше 70 молодых следователей пополнили ряды профильного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для большинства из них это было действительно самым заветным желанием.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Это, наверное, одни из лучших представителей нашей молодежи. Потому что, во-первых, замечательные теоретические знания, то есть они окончили кто Академию Министерства внутренних дел, кто гражданские вузы. Они пришли сюда с высоким уровнем знаний, прошли медицинский отбор, психологический отбор. На ребят смотришь – видно, что есть огонь в глазах и желание работать. Что им пожелать? Чтобы они набирались профессионализма, чтобы не ленились и всегда был задор, запал в этой нашей нелегкой работе.
12 сентября у Следственного комитета первый юбилей – 10 лет со дня образования. За это время здесь наработали эффективные методики в выявлении преступлений, наладили взаимодействие со структурами. И они просто помогают людям в их проблемах, а преступные умыслы пресекают на корню.