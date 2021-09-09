«Надо быть внимательнее, когда едешь на велосипеде». Как проходит акция «Единый день безопасности»?

С 1 по 10 сентября на территории страны проходит акция «Единый день безопасности». На что она направлена и какие мероприятия проводятся, узнали у главных участников.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В эти дни усилия организаторов направлены на формирование культуры безопасности, проведение воспитательно-образовательной работы, а также пропаганду безопасных условий проживания.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Дети – это определенная категория участников дорожного движения. Они у нас самые уязвимые, поэтому со стороны Госавтоинспекции особое внимание уделяется им. Мы призываем, в первую очередь, родителей, а также педагогов и непосредственно водителей транспортных средств особое внимание уделять нашим деткам.

Родители являются примером для своих детей, дети наблюдают за поведением взрослых и нередко копируют его. Поэтому при переходе проезжей части либо при управлении транспортным средством не забывайте соблюдать правила дорожного движения и напоминать о них детям.

Ирина Боярчук:

Что касается водителей, то мы призываем быть особенно внимательными при подъезде к учреждениям образования, поликлиникам, а также к перекресткам и пешеходным переходам, где чаще всего дети могут находиться без сопровождения родителей. Госавтоинспекция ежегодно проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Ирина Боярчук:

Перед началом учебного года, а также перед летними каникулами ежегодно проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!», где мы совместно с педагогами и представителями иных заинтересованных структур делаем все возможное, чтобы наши дети находились в безопасности, в том числе и на дороге. Мы пообщались с младшими участниками дорожного движения и узнали, о каких правилах они помнят, выходя на улицу.

Я помню о правилах дорожного движения, так как я буду переходить дорогу и мне нужно обязательно помнить эти правила.

У меня есть собака. Я с ней гуляю возле дома. Я со своим домашним животным никогда не выхожу на проезжую часть.

На этом уроке я узнал, что надо быть внимательнее, когда едешь на велосипеде, надевать экипировку и всегда смотреть по сторонам.