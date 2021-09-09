«Надо быть внимательнее, когда едешь на велосипеде». Как проходит акция «Единый день безопасности»?

С 1 по 10 сентября на территории страны проходит акция «Единый день безопасности». На что она направлена и какие мероприятия проводятся, узнали у главных участников.
С 1 по 10 сентября на территории страны проходит акция «Единый день безопасности». На что она направлена и какие мероприятия проводятся, узнали у главных участников.
Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В эти дни усилия организаторов направлены на формирование культуры безопасности, проведение воспитательно-образовательной работы, а также пропаганду безопасных условий проживания.
Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Дети – это определенная категория участников дорожного движения. Они у нас самые уязвимые, поэтому со стороны Госавтоинспекции особое внимание уделяется им. Мы призываем, в первую очередь, родителей, а также педагогов и непосредственно водителей транспортных средств особое внимание уделять нашим деткам.
Родители являются примером для своих детей, дети наблюдают за поведением взрослых и нередко копируют его. Поэтому при переходе проезжей части либо при управлении транспортным средством не забывайте соблюдать правила дорожного движения и напоминать о них детям.
Ирина Боярчук:
Что касается водителей, то мы призываем быть особенно внимательными при подъезде к учреждениям образования, поликлиникам, а также к перекресткам и пешеходным переходам, где чаще всего дети могут находиться без сопровождения родителей.
Госавтоинспекция ежегодно проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Ирина Боярчук:
Перед началом учебного года, а также перед летними каникулами ежегодно проводится специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети!», где мы совместно с педагогами и представителями иных заинтересованных структур делаем все возможное, чтобы наши дети находились в безопасности, в том числе и на дороге.
Мы пообщались с младшими участниками дорожного движения и узнали, о каких правилах они помнят, выходя на улицу.
Я помню о правилах дорожного движения, так как я буду переходить дорогу и мне нужно обязательно помнить эти правила.
У меня есть собака. Я с ней гуляю возле дома. Я со своим домашним животным никогда не выхожу на проезжую часть.
На этом уроке я узнал, что надо быть внимательнее, когда едешь на велосипеде, надевать экипировку и всегда смотреть по сторонам.
Диана Железняк:
1 сентября проверку прошла система оповещения. Мы получали смс-рассылку, также был обеспечен перехват телевизионного вещания, речевые сообщения размещались в эфире FM-радиостанций. В эти дни профилактические мероприятия пройдут со всеми категориями населения: в школах, детских садах, в трудовых коллективах, на открытых площадках, а также в местах с массовым пребывания людей.
Среди организаторов – местная власть, правоохранительные органы, МЧС. К ним активно присоединяются общественные организации и журналисты.