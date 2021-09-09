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Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога

09 сентября 2021 09:31
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В воздухе повеяло холодом, а это значит, пришло время утепляться. Осенний период требует особого внимания и ухода за организмом. Если повлиять на погоду мы не можем, то позаботится о своем иммунитете под силу каждому.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-1

Татьяна Костян, врач-терапевт:
Для того чтобы укрепить иммунитет, пока есть возможность, лучше употреблять большое количество сезонных фруктов, овощей, ягод. Популярны чеснок и лук, которые обладают противовоспалительными, противобактериальными действиями.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-4

Будут полезными и продукты, содержащие злаки. Они богаты клетчаткой, а за счет нее происходит быстрое насыщение организма, и человеку не хочется есть на протяжении долгого времени.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-7

Татьяна Костян:
Необходимо одеваться по погоде и ежедневно стараться выходить прогуливаться на улице. Сбалансированное питание, здоровый образ жизни будет залогом для хорошего функционирования организма осенью.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-10

Все мы знаем, что осенью солнечный день становится короче. И с сокращением продолжительности дня сокращается выработка мелатонина. Мелатонин – это гормон, который отвечает за иммунитет в организме человека и регулирует наш сон. В осенний период человек начинает спать дольше, но сон становится поверхностным. Из-за этого по утрам появляется вялость и апатия.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-13

Екатерина Никитина, нутрициолог:
Как следствие выступает за продолжительностью дня и сокращение выработки нашей кожей прогормона, витамина D3. D3 тоже напрямую связан с иммунитетом, помогает организму усваивать кальций. Иммунная система работает за счет кальция. Кальций не усваивается организмом в полной степени, и мы начинаем получать проблемы с суставами, отсюда идут и проблемы с выпадением волос, с ногтями, кожей.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-16

Для выработки большего количества мелатонина рекомендуется создавать контраст светлого и темного времени суток. Днем максимально обеспечивать себя солнечным светом, а на ночь выключать гаджеты и сокращать различные попадания света от уличных фонарей.

Екатерина Никитина:
Что мы можем еще сделать? Максимально проветривать помещение – это поможет нам из помещения выгнать различные вирусы и микробы. Сейчас очень модная тема аромаламп, масел, прекрасно зажигать какие-то благоухающие композиции.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-19

Лучше всего подойдут цитрусовые: лимон или апельсин поможет нам создать настроение, а это как никогда важно в осенний период. Запахи эвкалипта или чайного дерева помогут сократить количество инфекционных проявлений.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-22

Екатерина Никитина:
Нам конечно же нужны витамины – А, Е, В, С, цинк, селен. Где взять? Давайте вспомним, как питались наши бабушки. Они не знали такого состояния, как авитаминоз. Они кушали квашеную капусту, соленые огурцы, пили квасы. Все эти продукты содержат огромное количество витамина С. Та самая квашеная капуста, кроме витамина С, помогает нашей микробиоте вырабатывать витамин В12. Витамин А, который нам нужен – это морковка и тыква.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-25

Тыква обладает уникальными свойствами. Чем дольше она хранится, тем больше концентрирует внутри себя витамин. Диета для укрепления организма всегда будет одинакова. Не забывайте про завтрак, обед и ужин. Известно, что кто плотно завтракает, тот худеет, кто плотно ужинает – толстеет.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-28

Екатерина Никитина:
Ужинайте не позднее 6-7 вечера. Это связано не с похудением, это связано прежде всего с работой нашего организма. Печень занимается очищением организма. Когда ваш организм чист, иммунитет крепок. В 10 вечера начинается активная работа печени, и она начинает выводить из организма все яды и токсины, поэтому так важно лечь спать с уже переваренной пищей, чтобы организм хорошенького очищался ночью.

И конечно же не забывайте про воду. Пить отвар на основе шиповника будет отличным вариантом.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-31

Екатерина Никитина:
Все мы знаем, что лимон очень богат витамином С, но совсем не догадываемся, что такой простой продукт, как шиповник, который растет много где, значительно богаче лимона. В 100 граммах лимона всего лишь 40 миллиграмм витамина С, а в 100 граммах сухого шиповника – целая тысяча.

А следующий рецепт поможет вам очистить организм и позаботиться о своем здоровье в осенний период.

Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога-34

Екатерина Никитина:
Самый простой рецепт, о нем знают многие – это салат «Щетка». Берем 150 грамм капусты, мелко шинкуем, добавляем тертую морковь и свеклу сырую, все это приправляем оливковым маслом, а если вы найдете свежевыжатое льняное, будет еще лучше, все это сбрызгиваем лимонным соком. Вуаля салат готов.

Соблюдайте режим дня, придерживайтесь правильного питания и будьте активными – это поможет вам всегда быть в тонусе и чувствовать себя на все сто.

# Здоровье # общество # Татьяна Костян # Валерия Яскевич # Фотофакт

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