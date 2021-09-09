Как укрепить иммунитет осенью? Полезные советы от нутрициолога

В воздухе повеяло холодом, а это значит, пришло время утепляться. Осенний период требует особого внимания и ухода за организмом. Если повлиять на погоду мы не можем, то позаботится о своем иммунитете под силу каждому.

Татьяна Костян, врач-терапевт:

Для того чтобы укрепить иммунитет, пока есть возможность, лучше употреблять большое количество сезонных фруктов, овощей, ягод. Популярны чеснок и лук, которые обладают противовоспалительными, противобактериальными действиями.

Будут полезными и продукты, содержащие злаки. Они богаты клетчаткой, а за счет нее происходит быстрое насыщение организма, и человеку не хочется есть на протяжении долгого времени.

Татьяна Костян:

Необходимо одеваться по погоде и ежедневно стараться выходить прогуливаться на улице. Сбалансированное питание, здоровый образ жизни будет залогом для хорошего функционирования организма осенью.

Все мы знаем, что осенью солнечный день становится короче. И с сокращением продолжительности дня сокращается выработка мелатонина. Мелатонин – это гормон, который отвечает за иммунитет в организме человека и регулирует наш сон. В осенний период человек начинает спать дольше, но сон становится поверхностным. Из-за этого по утрам появляется вялость и апатия.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Как следствие выступает за продолжительностью дня и сокращение выработки нашей кожей прогормона, витамина D3. D3 тоже напрямую связан с иммунитетом, помогает организму усваивать кальций. Иммунная система работает за счет кальция. Кальций не усваивается организмом в полной степени, и мы начинаем получать проблемы с суставами, отсюда идут и проблемы с выпадением волос, с ногтями, кожей.

Для выработки большего количества мелатонина рекомендуется создавать контраст светлого и темного времени суток. Днем максимально обеспечивать себя солнечным светом, а на ночь выключать гаджеты и сокращать различные попадания света от уличных фонарей. Екатерина Никитина:

Что мы можем еще сделать? Максимально проветривать помещение – это поможет нам из помещения выгнать различные вирусы и микробы. Сейчас очень модная тема аромаламп, масел, прекрасно зажигать какие-то благоухающие композиции.

Лучше всего подойдут цитрусовые: лимон или апельсин поможет нам создать настроение, а это как никогда важно в осенний период. Запахи эвкалипта или чайного дерева помогут сократить количество инфекционных проявлений.

Екатерина Никитина:

Нам конечно же нужны витамины – А, Е, В, С, цинк, селен. Где взять? Давайте вспомним, как питались наши бабушки. Они не знали такого состояния, как авитаминоз. Они кушали квашеную капусту, соленые огурцы, пили квасы. Все эти продукты содержат огромное количество витамина С. Та самая квашеная капуста, кроме витамина С, помогает нашей микробиоте вырабатывать витамин В12. Витамин А, который нам нужен – это морковка и тыква.

Тыква обладает уникальными свойствами. Чем дольше она хранится, тем больше концентрирует внутри себя витамин. Диета для укрепления организма всегда будет одинакова. Не забывайте про завтрак, обед и ужин. Известно, что кто плотно завтракает, тот худеет, кто плотно ужинает – толстеет.

Екатерина Никитина:

Ужинайте не позднее 6-7 вечера. Это связано не с похудением, это связано прежде всего с работой нашего организма. Печень занимается очищением организма. Когда ваш организм чист, иммунитет крепок. В 10 вечера начинается активная работа печени, и она начинает выводить из организма все яды и токсины, поэтому так важно лечь спать с уже переваренной пищей, чтобы организм хорошенького очищался ночью. И конечно же не забывайте про воду. Пить отвар на основе шиповника будет отличным вариантом.

Екатерина Никитина:

Все мы знаем, что лимон очень богат витамином С, но совсем не догадываемся, что такой простой продукт, как шиповник, который растет много где, значительно богаче лимона. В 100 граммах лимона всего лишь 40 миллиграмм витамина С, а в 100 граммах сухого шиповника – целая тысяча. А следующий рецепт поможет вам очистить организм и позаботиться о своем здоровье в осенний период.