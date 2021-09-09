«Вплоть до обморочного состояния». К чему может привести частое употребление энергетика?

Осенняя хандра, плотный график и усталость. Нередко в надежде взбодриться подростки и взрослые обращаются к энергетическим напиткам. Полки супермаркетов пестрят баночками с ободряющим эликсиром, но так ли безопасны жидкие стимуляторы?

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

В состав большинства энергетиков входит кофеин, L-карнитин, таурин, гуарин, глюкоза, фруктоза, прочие добавки, красители, ароматизаторы. Зачастую витамины группы В добавляют в энергетические напитки, однако это не делает их полезными. Наоборот, эти витамины ускоряют сердечную деятельность и могут ее нарушать, в том числе и сердечный ритм.

Содержащийся в энергетиках кофеин вызывает сильную зависимость и при чрезмерном употреблении может приводить к бессоннице и даже депрессии. А еще в составе «оживляющей» жидкости – красители, которые чреваты аллергией.

Александр Вербовиков:

Достаточно большое количество глюкозы, фруктозы, фенилаланина могут разрушать зубную эмаль, вызывая кариес. Были случаи – зарегистрированы инфаркты миокарда на фоне длительного употребления энергетических напитков. Такая смесь, комплекс различных антиоксидантов, кофеина и прочих веществ, входящих в энергетические напитки, наоборот, раздражает слизистую желудка, вызывая нередко гастрит, дискомфорт в желудке.

Не секрет – в Беларуси с 8 июля введен запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. При этом за их продажу подросткам предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Все потому, что подобные напитки оказывают чрезвычайно вредное воздействие на молодой организм.

Александр Вербовиков:

Энергетические напитки мы можем употреблять, но они не рекомендуются и крайне противопоказаны детям, подросткам, беременным, людям с хроническими заболеваниями. Крайне опасным является сочетание энергетических напитков и алкоголя, не только усугубляя нервную систему – вплоть до обморочного состояния.

Инна Рожок, диетолог, нутрициолог:

Если мы говорим, например, про концентрацию сахара, это же быстрая энергия и это углеводы, которые превращаются, если мы их не тратим физически, в жир.

Бодрящие коктейли не стоит пить перед тренировкой. Такая газировка приводит к быстрому обезвоживанию, это может закончиться сердечным приступом. А вообще, взбодриться можно и без энергетиков. Контрастный душ, стакан воды и прогулка на свежем воздухе помогут набраться сил.