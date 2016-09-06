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Дмитрий Дибров: «Будь ты хоть 6 раз телезвезда, на весах 18-летней девочки из Ростова ты – никто»

06 сентября 2016 21:36
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Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Дмитрий Александрович, ну, и в финале позвольте вот такой вопрос, может неожиданный.

У Вас, вообще, бывали депрессии?

Скажем, кризис среднего возраста?

Дмитрий Дибров:
Конечно. Когда Полина меня бросала.

Она Вас бросала?

Дмитрий Дибров:
Конечно. Я тогда быстро понял: да будь ты хоть шесть раз телезвезда, на весах 18-летней девочки из Ростова:

«Да ты – никто, слышишь? Со всеми твоими Днями благодарения, со всеми твоими «монте-карлами», «рублёвками» – да пошёл ты, понял?»

Как так? Вот так. И мне пришлось завоёвывать, конечно.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Брак и семья # Дмитрий Дибров

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