Дмитрий Дибров: «Будь ты хоть 6 раз телезвезда, на весах 18-летней девочки из Ростова ты – никто»

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым
Дмитрий Александрович, ну, и в финале позвольте вот такой вопрос, может неожиданный.
У Вас, вообще, бывали депрессии?
Скажем, кризис среднего возраста?
Дмитрий Дибров:
Конечно. Когда Полина меня бросала.
Она Вас бросала?
Дмитрий Дибров:
Конечно. Я тогда быстро понял: да будь ты хоть шесть раз телезвезда, на весах 18-летней девочки из Ростова:
«Да ты – никто, слышишь? Со всеми твоими Днями благодарения, со всеми твоими «монте-карлами», «рублёвками» – да пошёл ты, понял?»
Как так? Вот так. И мне пришлось завоёвывать, конечно.
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