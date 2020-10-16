Расписание автобусного маршрута №131 изменится

Так, с диспетчерской станции «Карастояновой» транспорт будет отправляться в 20:15, а не в 19:56, как раньше. С остановки «Цнянка» автобус впредь будет отъезжать в 20:39, то есть почти на 20 минут позже.

Изменения начнут действовать уже со следующей недели. Пассажиров просят учесть эту информацию при планировании поездки.