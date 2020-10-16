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«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси

16 октября 2020 14:47
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Новости Беларуси. Третьеклассник из Вилейки стал победителем конкурса Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси-1

Ученик Вилейской школы № 3 Лев Каркотко занял третье место на конкурсе письменных работ «За што я люблю родную зямлю». Соревнование организовал Институт языкознания имени Якуба Коласа. На конкурс принимали эссе, стихи, рассказы на белорусском языке.

«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси-4

Лев Каркотко, ученик вилейской средней школы № 3:
Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки, это река Вилия. Она достает двух столиц. Мои родители мной гордятся.

«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси-7

Людмила Новик, учительница вилейской средней школы № 3:
Лева у нас очень разносторонний ребенок. Он увлекается и компьютером, и математикой, немножко пробует себя в журналистике. Почему он победил? Наверное, у него какие-то чувства есть особые к своей земле. Кстати, Лева родился не в Вилейке, он родился в Слуцке. Он писал об этом в одной из своих работ. Он приехал сюда, полюбил наш город.

«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси-10

Торжественное подведение итогов конкурса состоится 30 октября. Пройдет оно в Минске. Лучшие работы отметят призами, дипломами и грамотами.

# Конкурс # общество # Лев Каркотко # Людмила Новик # Фотофакт

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