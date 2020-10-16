«Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки». Что говорит третьеклассник, который победил в конкурсе НАН Беларуси

Лев Карк о тк о , ученик вилейской средней школы № 3: Писал о том, чего нет нигде, кроме Вилейки, – это река Вилия. Она достает двух столиц. Мои родители мной гордятся.

Людмила Новик, учительница вилейской средней школы № 3:

Лева у нас очень разносторонний ребенок. Он увлекается и компьютером, и математикой, немножко пробует себя в журналистике. Почему он победил? Наверное, у него какие-то чувства есть особые к своей земле. Кстати, Лева родился не в Вилейке, он родился в Слуцке. Он писал об этом в одной из своих работ. Он приехал сюда, полюбил наш город.