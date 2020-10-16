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Движение на участке улицы Притыцкого будет перекрыто до 18 октября

16 октября 2020 14:48
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Новости Беларуси. Из-за укладки асфальта временно ограничат движение по Притыцкого на участке от МКАД до Лещинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение на участке улицы Притыцкого будет перекрыто до 18 октября-1

Изменения не коснутся общественного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены объезды участка по МКАД, улицам Казимировской и Шаранговича. Ограничения будут действовать до 10:00 18 октября. ГАИ напоминает водителям планировать свой маршрут заранее.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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