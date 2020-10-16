Движение на участке улицы Притыцкого будет перекрыто до 18 октября

Новости Беларуси. Из-за укладки асфальта временно ограничат движение по Притыцкого на участке от МКАД до Лещинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из-за укладки асфальта временно ограничат движение по Притыцкого на участке от МКАД до Лещинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения не коснутся общественного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены объезды участка по МКАД, улицам Казимировской и Шаранговича. Ограничения будут действовать до 10:00 18 октября. ГАИ напоминает водителям планировать свой маршрут заранее.