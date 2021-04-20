Дмитрий Балаба: «Получение чёрного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Спаринги, для чего они нужны – просто для того, чтобы выявить, кто рядом с тобой стоит в строю, чтобы быть уверенным, что рядом с тобой стоит тот братишка, который прошел эти испытания, и который никогда не струсит, не повернется и не бросит своего товарища в беде. Я, конечно, болею за то, чтобы дошли все, но не всегда так получается. Вообще, получение черного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа, в жизни бойца ОМОНа. А дальше вся его служба и вся его работа, служебная деятельность будет связана с совершенствованием, самосовершенствованием.