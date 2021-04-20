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Дмитрий Балаба: «Получение чёрного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»

20 апреля 2021 13:38
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Новости Беларуси. 18 бойцов Минского ОМОНа 20 апреля сдали один из самых главных экзаменов в своей службе – право носить черный берет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Балаба: «Получение чёрного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»-1

Только сильным телом и духом, устойчивым психологически можно пройти подобные испытания. И они это сделали, доказав, что у них есть ключевые качества бойца войск особого назначения.

Дмитрий Балаба: «Получение чёрного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа»-4

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Спаринги, для чего они нужны – просто для того, чтобы выявить, кто рядом с тобой стоит в строю, чтобы быть уверенным, что рядом с тобой стоит тот братишка, который прошел эти испытания, и который никогда не струсит, не повернется и не бросит своего товарища в беде. Я, конечно, болею за то, чтобы дошли все, но не всегда так получается. Вообще, получение черного берета – это первый этап в жизни сотрудника ОМОНа, в жизни бойца ОМОНа. А дальше вся его служба и вся его работа, служебная деятельность будет связана с совершенствованием, самосовершенствованием.

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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