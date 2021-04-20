На проспекте Независимости в Минске водитель такси уснул за рулём и снёс светофор

Новости Беларуси. Водитель такси снес светофор на проспекте Независимости и наехал на дорожные знаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Водитель такси снес светофор на проспекте Независимости и наехал на дорожные знаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ночью 21-летний мужчина, управляя автомобилем KIA, двигался со стороны Руссиянова в направлении Рогачевской. Не справившись с управлением, он врезался в островок безопасности. От удара автомобиль отбросило на светофор, затем на дорожные знаки.
Во время разбирательства водитель пояснил, что уснул за рулем. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась молодая девушка – пассажир. После осмотра бригадой скорой помощи она отказалась от госпитализации.