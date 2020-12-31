Для военнослужащих 465-й ракетной бригады открыли новый спортзал

Новости Беларуси. В 465-й ракетной бригаде после капитального ремонта презентовали спортзал. Право торжественного открытия было предоставлено министру обороны Виктору Хренину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 465-й ракетной бригаде после капитального ремонта презентовали спортзал. Право торжественного открытия было предоставлено министру обороны Виктору Хренину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зал оборудован всем необходимым инвентарем и силовыми тренажерами. В помещении одновременно могут тренироваться около 50 человек. Теперь в любых погодных условиях военнослужащие смогут заниматься гимнастикой, атлетической подготовкой, рукопашным боем и проводить различные состязания.
Алексей Мурашкин, заместитель командира 465-ой ракетной бригады:
Данный спортивный зал позволит военнослужащим, во-первых, заниматься физической подготовкой в часы плановых занятий. Плюс мы можем готовить сборные команды для участия в спартакиаде частей центрального подчинения – по игровым видам спорта, плюс виды спорта силовые.
Физическая подготовка и спорт в Вооруженных Силах – основной элемент боевой и профессиональной подготовки, важная часть военного обучения и воспитания военнослужащих. Результат зависит в том числе и от условий для занятий спортом.