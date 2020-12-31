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Для военнослужащих 465-й ракетной бригады открыли новый спортзал

31 декабря 2020 07:33
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Новости Беларуси. В 465-й ракетной бригаде после капитального ремонта презентовали спортзал. Право торжественного открытия было предоставлено министру обороны Виктору Хренину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для военнослужащих 465-й ракетной бригады открыли новый спортзал-1

Зал оборудован всем необходимым инвентарем и силовыми тренажерами. В помещении одновременно могут тренироваться около 50 человек. Теперь в любых погодных условиях военнослужащие смогут заниматься гимнастикой, атлетической подготовкой, рукопашным боем и проводить различные состязания.

Для военнослужащих 465-й ракетной бригады открыли новый спортзал-4

Алексей Мурашкин, заместитель командира 465-ой ракетной бригады:
Данный спортивный зал позволит военнослужащим, во-первых, заниматься физической подготовкой в часы плановых занятий. Плюс мы можем готовить сборные команды для участия в спартакиаде частей центрального подчинения по игровым видам спорта, плюс виды спорта силовые.

Для военнослужащих 465-й ракетной бригады открыли новый спортзал-7

Физическая подготовка и спорт в Вооруженных Силах – основной элемент боевой и профессиональной подготовки, важная часть военного обучения и воспитания военнослужащих. Результат зависит в том числе и от условий для занятий спортом.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алексей Мурашкин # Виктор Хренин # Фотофакт

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