«Сейчас нужно мобилизоваться». Лукашенко настраивает аграриев на более эффективную работу на уборочной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы это видите, вы это знаете, эти проблемы. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что в связи с продовольственной безопасностью, продовольственной безопасностью людей наших мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых колосовых. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с фуражным зерном для скота. Но сейчас нужно мобилизоваться. Понятно, что два-три дня точно в поле не влезешь – на третий день только. Ну, может, где-то полегче, как у вас там в Гомельской области. Наверное, все-таки не такие у вас ливни были. Зацепило. Но это и хорошо, для Гомельщины никогда не бывает лишних дождей.