«Сейчас нужно мобилизоваться». Лукашенко настраивает аграриев на более эффективную работу на уборочной
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны в 2023 году будет обеспечена полностью. Об этом заявил Александр Лукашенко, назначая главу Минсельхозпрода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им стал Сергей Бартош, который в последнее время работал помощником Президента по Гомельской области. Подробнее здесь.
На мини-совещании присутствовал и профильный вице-премьер Леонид Заяц. Прошлую неделю Александр Лукашенко посвятил работе в полях западных регионов страны. Во время поездок звучали поручения и предостережения по ходу уборочной, главное из которых – пользоваться каждым погожим часом, чтобы не потерять урожай и травы при засухе и ливнях. В силу переменчивости метеообстановки аграриям приходится оперативно принимать решения. Президент призывает работников сферы АПК мобилизоваться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы это видите, вы это знаете, эти проблемы. И в этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что в связи с продовольственной безопасностью, продовольственной безопасностью людей наших мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых колосовых. Мы заготовим нужное количество рапса. Мы это уже видим. Все здесь нормально складывается. Если организуемся как следует, мы не будем иметь и проблем, связанных с фуражным зерном для скота. Но сейчас нужно мобилизоваться. Понятно, что два-три дня точно в поле не влезешь – на третий день только. Ну, может, где-то полегче, как у вас там в Гомельской области. Наверное, все-таки не такие у вас ливни были. Зацепило. Но это и хорошо, для Гомельщины никогда не бывает лишних дождей.
К 8 августа в Беларуси намолотили более 4 миллионов тонн зерна с учетом рапса. На сегодня в стране убрано 48,9 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Завершается уборка озимого рапса. Его на данный момент собрано 893,2 тысячи тонн.