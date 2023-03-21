«Для России это ключевые переговоры». Как Запад готовился к переговорам Путина и Си?

Накануне визита Председателя КНР в Москву западные СМИ заявили о планируемом разговоре Си Цзиньпина с Зеленским по итогам встречи. Ни Китай, ни Россия информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. О том, на каком фоне проходят российско-китайские переговоры, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Для России это ключевые переговоры, поэтому русским надо было создавать сильную переговорную позицию. Во-первых, это сбитый американский беспилотник – «мы идем до конца». Во-вторых, посещение Мариуполя и Севастополя – Путин показывает Китаю, что настроен решительно и от новых территорий Россия не откажется.

Что на это отвечает Запад? В воскресенье, 19 марта, появилось заявление польского посла во Франции, что в случае военного поражения Киева в войну вступит Польша. Потом Варшава заявление посла опровергла, что речь идет не о боевых действиях, а о поддержке. Но Китаю показывают: если вы разделяете российскую позицию – а это победа на поле боя – и начнете поставлять русским военную технику, война продолжится уже с Польшей или Прибалтикой. Понятно, что Китаю это невыгодно. Они хотят завершить боевые действия максимально быстро, а кроме того, Польша для Китая является последним звеном сухопутного коридора в Германию. И если поляки закроют восточную границу с нами, то это полностью остановит транзит китайских товаров в Европу. Останется только морской путь.

Андрей Лазуткин:

Еще один ход Запада накануне переговоров. Индия перед встречей Путина и Си Цзиньпина заявила, что поддержит американский потолок цен на нефть. Хотя рыночная цена нефти сегодня 49 долларов, а потолок – 60. То есть в нем нет смысла (а Индия и так получает скидку в 10-15 %), но все равно поддержали. Конечно, проблема в том, что никто сегодня не знает ни реальной цены российской нефти (сколько она стоит вместе с «серой» доставкой в обход санкций), ни точных объемов, которые покупает Индия по таким схемам.

Но даже по грубой оценке, за время СВО экспорт российской нефти в Индию вырос в 15 раз. Так обходят санкции, и за счет этого сохраняется высокая мировая цена. Как это будет работать дальше, непонятно. Но американцы рассчитывают: раз Индия ввела «потолок», русские вообще перестанут поставлять туда нефть, как это было с Европой. А вот нефть и газ, которые идут в Китай, успешно поступают по трубопроводам и под санкции не попадают. Благодаря этому за год СВО российско-китайский товарооборот удвоился – КНР не зависит от западных «потолков», покупает нефть в любом объеме. И вот накануне встречи в газете китайской компартии вышла программная статья Владимира Путина в формате «приветствия». По тексту сказано, что российско-китайские отношения сегодня лучшие за всю историю. А дальше Путин предлагает работать на уровне блоков. Вот у нас ЕАЭС, у вас Шанхайская организация сотрудничества, давайте создадим две валютные зоны и построим коридор «Один пояс – один путь». Это и Средняя Азия, и Афганистан, Иран, то есть появились шансы, которых раньше не было никогда.

Андрей Лазуткин:

Но китайцы люди осторожные. И хотя официально Китай не присоединялся к санкциям Запада, многие китайские компании по факту соблюдают ограничения. Как так вышло? Главный рынок Китая – это США, и те компании, которые зависят от американского рынка, выполняют пожелания американцев. Все это дает китайским дипломатам и бизнесу возможность лавировать в переговорах с русскими. Скорее всего, России нужны конкретные виды продукции, вот о них и говорили в закрытой части встречи. Но какой вопрос возникает у Китая? Мы поставим вам продукцию и попадем под американские санкции. Но вдруг вы снова начнете налаживать контакты с Западом, как делали это все годы до этого? Просто сегодня вас загнали в угол, а если завтра американцы снова покажут вам пряник, где гарантия, что вы не разорвете российско-китайские отношения? Тем более, китайцы видят: в России многие экономические элиты хотели бы вернуться к довоенному варианту, когда можно было продавать на Запад сырье без ограничений. Конечно, полного доверия в политике не бывает, но от этого доверия напрямую зависят масштабы помощи со стороны Китая.

Андрей Лазуткин:

И главная тема встречи – это ситуация в Украине. Ранее Китай предложил план мирного урегулирования, но пока это только декларация. Процесс, даже если он пойдет, находится в самом начале – нужны еще консультации с Зеленским. Все это займет месяцы, а, как говорят, украинское контрнаступление ожидают через две-три недели. И пока не будут видны его результаты, ни одна из сторон не будет принимать ничьих условий. Для сравнения, когда год назад переговоры проходили в Гомеле, стороны были готовы предварительно подписать договор – это называется «парафировать», но затем Украина начала тянуть время, потом вышла из процесса, а потом законодательно запретила контакты с Россией. И здесь тоже нет ничего хорошего. Когда Украина, а затем Россия заявляют, что возможна только победа на поле боя, это объединяет все группы в Украине вокруг Зеленского – «мы в одной лодке», «Россия воюет против всех нас». При этом из-за массовой мобилизации через год войны украинская армия начинает восприниматься уже не как «бандеровцы» или «азовцы», а как народная структура. Да, власть плохая, а военные хорошие, потому что там служит брат, сват, отец. И от всего этого растет сопротивление и ожесточение. Но на самом деле для Китая желательна ситуация, когда ни одна из сторон не добьется своих целей на поле боя. Вот тогда роль Китая на переговорах резко вырастет, конфликт может быть заморожен.

Андрей Лазуткин:

Но это хороший вариант, а плохой вариант – это ядерная эскалация. И Китаю непонятно, при каких условиях Россия применит ядерное оружие. Если Польша вступит в конфликт? Или если будет наступление ВСУ на территорию России или на Крым? Или будет заход Польши на территорию Беларуси? Наверняка это тоже обсуждали на переговорах. Тем временем в публичное поле Запад посылает сигнал российской элите: смотрите, война из-за Путина. Выдайте его в суд в Гааге, и тогда мы снимем с России санкции. Примерно так было с Милошевичем: даже после бомбардировок и военного поражения Югославии он оставался у власти, но поскольку страна 10 лет была под санкциями, было и немало желающих санкции снять.

В итоге Милошевич проиграл выборы, была «цветная революция», которую впервые обкатали в современном виде, а в Гаагу Милошевича выдало новое правительство, то есть сами сербы, а не какой-то американский спецназ. Такой вариант предательства с точки зрения Штатов в России тоже возможен, но только при определенных обстоятельствах.