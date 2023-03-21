Из Минска появится прямой маршрут в Хатынь 22 марта

Новости Беларуси. Для всех желающих посетить Хатынь 22 марта и почтить память погибших в день 80-й годовщины трагедии к мемориальному комплексу будет организован дополнительный маршрут из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автобусы будут отправляться от станции метро «Восток». Первый рейс в 12:40, последний в 17:30. С подробным расписанием и схемой движения можно познакомиться на главной странице сайта Минскоблпассажиртранс.

Александр Кохно, директор ГП «Миноблпассажиртранс»:

Первые смогут прибыть туда пассажиры до 14:00 и последние вернутся после 19:00. Проследует по городу с остановочным пунктом по Логойскому тракту, Карбышева и агрогородок Лесной. В таком же направлении он будет следовать обратно. Чтобы люди имели возможность доехать, там находиться какое-то время и благополучно вернуться обратно.