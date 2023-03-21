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Из Минска появится прямой маршрут в Хатынь 22 марта

21 марта 2023 18:26
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Новости Беларуси. Для всех желающих посетить Хатынь 22 марта и почтить память погибших в день 80-й годовщины трагедии к мемориальному комплексу будет организован дополнительный маршрут из Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Из Минска появится прямой маршрут в Хатынь 22 марта-1

Автобусы будут отправляться от станции метро «Восток». Первый рейс в 12:40, последний в 17:30. С подробным расписанием и схемой движения можно познакомиться на главной странице сайта Минскоблпассажиртранс.  

Из Минска появится прямой маршрут в Хатынь 22 марта-4

Александр Кохно, директор ГП «Миноблпассажиртранс»:  
Первые смогут прибыть туда пассажиры до 14:00 и последние вернутся после 19:00. Проследует по городу с остановочным пунктом по Логойскому тракту, Карбышева и агрогородок Лесной. В таком же направлении он будет следовать обратно. Чтобы люди имели возможность доехать, там находиться какое-то время и благополучно вернуться обратно.  

Из Минска появится прямой маршрут в Хатынь 22 марта-7

Стоимость проезда – 6 рублей. Цена будет снижаться по маршруту в соответствии с расстоянием. Подробнее на сайте организации.  

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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