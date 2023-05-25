Есть ли связь между цветом стен в кабинете и успеваемостью? Минские школьники провели исследование

Обстановка, в которой работает человек, оказывает влияние на его энергичность, креативность и способность сосредоточиться. Столичные школьники вместе с учителем биологии решили глубже изучить этот вопрос и проверить взаимосвязь между учебным пространством, его оформлением и работоспособностью класса.

Виталий Адамкович, учитель биологии средней школы № 62 г. Минска:

Написание исследовательской работы и участие в научно-практических конференциях – одно из приоритетных направлений работы каждого учреждения образования. Важный этап – постановка проблемы и выбор темы. Полезно все, чем увлекается учащейся. Учитывая межпредметные связи, всегда можно объединить разные направления и выбрать объекты следования. Сложно сейчас найти непроработанную область знаний.

Сложно, но возможно. Дело в том, что производительность труда зависит не только от освещения, но и от эстетического состояния помещения. Цвета способны не только влиять на наше восприятие, но и изменять настроение, улучшать память и внимание. Идея разукрасить школу по-новому появилась у ребят еще в 2021 году.

Алина Апарович, учащаяся 11 «А» класса средней школы № 62 г. Минска:

А уже в 2023 году мы захотели поделиться этим на конференции. Мы начали очень углубленно выбирать конкретные цвета, ведь не каждый цвет подойдет и будет хорошо влиять на детей. Поэтому нами было предложено украсить школу желтыми, оранжевыми, зелеными и голубыми цветами, а другие цвета мы взяли как дополняющий и комбинирующий этап. Чтобы еще как-то дополнить, мы предложили создавать в школе зеленые уголки из растений. Зеленый – универсальный цвет. Повышает активность и снимает усталость. Ремонт – значит, ремонт. Любую креативную идею лучше сразу реализовывать. Администрация учебного заведения помогла оформить коридоры и классы согласно рекомендациям учащихся.

Данила Баразнов, учащийся 11 «А» класса средней школы № 62 г. Минска:

В своей работе мы рассмотрели физиологические и психологические воздействия цвета и его влияние на работоспособность человека, пожелания учащихся, санитарно-эпидемиологические требования. На основе этого предложили рекомендации цветового оформления в учреждении.

Это исследование тесно связано с проектом «Школа – территория здоровья» и направлено на укрепление и поддержание здоровья учеников.

Данила Баразнов:

По итогам нашей работы мы можем сказать, что нам стало уютнее учиться, потому что цвета мягкие и мы чувствуем себя как дома. Насчет эффективности мы ничего не можем сказать, так как еще ремонт в школе не закончен.