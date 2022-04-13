«Чтобы каждый ребёнок смог оздоровиться». Какие лагеря будут работать летом в Минской области?

Новости Беларуси. Более 62,5 тысячи детей оздоровятся в Минской области во время летних каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас на объектах ведутся ремонтные работы. Обновляются спальные корпуса, пищеблоки и спортзалы. Осуществляется подбор кадров. Всего будет работать 32 круглосуточных, дневных, профильных и лагеря труда и отдыха. Первая смена во многих из них начнется в начале июня. Предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Будут организованы соревнования, флешмобы, экскурсии, поездки. Также распахнут двери и профильные лагеря, в том числе экологический, краеведческий, лингвистический и спортивный.

Cофья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Минским областным исполнительным комитетом будет выделено более 300 тысяч рублей на подготовку лагерей к летней оздоровительной кампании. Все мероприятия будут направлены на то, чтобы каждый ребенок смог оздоровиться. Особое внимание в этом году попытаемся уделить лагерям для одаренных и высокомотивированных учащихся. Будут работать областные лагеря по всем учебным предметам по подготовке учащихся к олимпиадам, научно-практическим конференциям.