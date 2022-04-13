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«Чтобы каждый ребёнок смог оздоровиться». Какие лагеря будут работать летом в Минской области?

13 апреля 2022 14:07
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Новости Беларуси. Более 62,5 тысячи детей оздоровятся в Минской области во время летних каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы каждый ребёнок смог оздоровиться». Какие лагеря будут работать летом в Минской области?-1

Сейчас на объектах ведутся ремонтные работы. Обновляются спальные корпуса, пищеблоки и спортзалы. Осуществляется подбор кадров. Всего будет работать 32 круглосуточных, дневных, профильных и лагеря труда и отдыха. Первая смена во многих из них начнется в начале июня. Предусмотрена насыщенная развлекательная программа. Будут организованы соревнования, флешмобы, экскурсии, поездки. Также распахнут двери и профильные лагеря, в том числе экологический, краеведческий, лингвистический и спортивный.

«Чтобы каждый ребёнок смог оздоровиться». Какие лагеря будут работать летом в Минской области?-4

Cофья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:
Минским областным исполнительным комитетом будет выделено более 300 тысяч рублей на подготовку лагерей к летней оздоровительной кампании. Все мероприятия будут направлены на то, чтобы каждый ребенок смог оздоровиться. Особое внимание в этом году попытаемся уделить лагерям для одаренных и высокомотивированных учащихся. Будут работать областные лагеря по всем учебным предметам по подготовке учащихся к олимпиадам, научно-практическим конференциям.

«Чтобы каждый ребёнок смог оздоровиться». Какие лагеря будут работать летом в Минской области?-7

Через несколько недель специальные районные комиссии начнут проверку объектов. До 25 мая все оздоровительные лагеря должны быть готовы.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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