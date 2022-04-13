Местный житель указал точное место захоронения. В Мяделе открылась выставка о геноциде белорусов в годы войны

Новости Беларуси. В Мяделе открылась выставка, посвященная геноциду белорусов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она находится в музее народной славы.

В центре экспозиции – карта Мядельщины. На ней отмечены 87 деревень, которые были частично или полностью сожжены в годы войны. Некоторые так и не восстановили. Также на выставке представлены копии фотодокументов из зонального государственного архива Молодечно, где запечатлены опросы свидетелей карательных операций.

Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

Экспозиция рассказывает о трагедии мирных жителей. По больше части еврейской национальности, в деревне Нивки. Внизу мы видим цифры. Да, были уничтожены не менее 50 человек. В 2021 году стали проводиться работы. Местный житель Владимир Юревич, узнавший о тех событиях со слов своих бабушек и дедушек, указал точное место захоронения примерно 50 человек. 52-й поисковой батальон Беларуси провел соответствующие работы, останки были найдены. Потом их перезахоронят.