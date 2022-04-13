Кухарев: наша продукция славится во многих странах, поэтому будем работать только с отечественными производителями

Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке стабильная и контролируемая. Производитель, торговля, логисты взаимодействуют и обеспечивают поставки продукции в необходимых объемах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проблем с насыщением внутреннего рынка товарами нет.

В рамках рабочего визита стабфонд столицы посетил мэр Минска Владимир Кухарев. Предприятие является одним из крупнейших в Беларуси. Продукцией, хранящейся на складах, закрываются потребности столичных учреждений образования, социальной сферы, часть идет в торговые сети. Это картофель, свекла, морковь, лук, капуста. Все овощи отечественного производства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

На сегодня мы видим, что уже фактически середина апреля, сохранность очень хорошая. И с учетом того что мы в прошлом году в два раза увеличили закладку по всем видам сельхозпродукции, то в этом году мы видим, что можем полностью обеспечить рынок. Белорусская сельхозпродукция славится во многих странах своим качеством, поэтому, конечно же, мы будем работать только с отечественными сельхозпроизводителями.

Сейчас городские власти активно работают над механизмами, которые позволят обеспечить минчан овощами и фруктами на следующий межсезонный период.