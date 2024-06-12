Для отдыха созданы все условия. Рассказываем о водоёме в Минске, где можно весело провести выходной

Столичная эпидемиология с 1 по 5 июня объехала все 23 пляжа Минска. На 10 зонах отдыха были выявлены нарушения. Этот вопрос остается на контроле органов государственного санитарного надзора. А что с благоустройством зон рекреации в Минске? Об этом и не только поговорили с гостем.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска:

Цнянское водохранилище – это то место, которое давно полюбилось минчанам и гостям столицы в период летнего отдыха. Цнянское водохранилище имеет пять пляжей, буквально два года назад мы сделали еще один пляж на острове Цнянского водохранилища. Уникальный объект, многие не предполагали, что там можно организовать пляж. Но силами наших предприятий пляж там работает успешно, интересен нашим гражданам. А учитывая, что там три экологических тропы с зонами для детей, где можно узнать о фауне нашей Беларуси, это интереснейшие места. Нельзя забывать, что с прошлого года у нас на Цнянском водохранилище открыт «Лэйксайд Парк». Это интересная зона, там проводится много мероприятий, инфраструктура способствует этому. Там есть амфитеатр, спортивные площадки, площадки для выгула животных, детские площадки, общепит.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительная. Все пляжи получили паспорта готовности. 1 июня эти паспорта были у всех субъектов. Это семейный отдых, мы усилили это направление и добавили в этом году дополнительно пляжные площадки с шезлонгами, детскими площадками, спортивными.