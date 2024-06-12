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Каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2024-м? Узнали у Глеба Лапицкого о новшествах

12 июня 2024 12:08
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Каждый год страна принимает тысячи участников и зрителей театральных и музыкальных фестивалей, праздников народных ремесел и национальной кухни, средневековой культуры. Один из них – «Славянский базар в Витебске». Каким будет форум искусств в 2024 году? Планы, программа, новые идеи. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Юрий Царев, ведущий:
33-й фестиваль уже, он считается юбилейным?

Каким будет «Славянский базар в Витебске» в 2024-м? Узнали у Глеба Лапицкого о новшествах-1

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Цифра красивая. С одной стороны, что он постоянный и традиционный – это хорошо, с другой стороны, каждый раз надо удивлять чем-то новым. Но мы в цифру 33 закладываем большой смысл. 3 и 3 накладываются друг на друга, получается 8, мы говорим, что 33-й будет фестивалем бесконечного творчества.

Юрий Царев, ведущий:
На фестиваль съедутся представители разных стран. Расскажите о них.

Глеб Лапицкий:
Наша площадка международная, фестиваль принимает всех гостей из всех стран. На нашем фестивале, в отличие от многих других, нет запретных стран. Главное, чтобы разделяли наш посыл – через искусство к миру и взаимопониманию.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Чем будете удивлять в этом году?

Глеб Лапицкий:
Фестиваль будет принимать более 5 000 участников, более 500 представителей СМИ. В этом году получили новый детский проект. Этот проект будет исполнять мечты, ведь наши участники детского конкурса мечтают попасть на легендарную сцену Летнего амфитеатра, но не у всех получалось. В этом году как раз в рамках проекта «Гости из будущего» будет и жеребьевка, презентация участников детского конкурса. Будет у нас и танцплощадка. Впервые у нас задействована площадка Белорусской государственной академии музыки, где мы будем проводить мастер-класс колумбийского педагога по переигрыванию пальцев у пианистов.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Глеб Лапицкий # Юрий Царёв # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

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