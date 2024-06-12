Какие вещи считаются антиквариатом и где их можно приобрести?

Алина Трус, корреспондент: Салоны и магазины антиквариата приковывают внимание как деятелей искусства, так и коллекционеров. Наверное, приятно осознавать, что ты покупаешь не просто товар, а изделие с историей, особенно многовековой.

Антиквариатом принято считать старые вещи, которые представляют культурную и художественную ценность. Возрастной ценз – более 50 лет. Но салоны чаще всего выбирают изделия, у которых история вековая. Самые дорогие позиции, как правило, предметы мебели. Среди них шкафы, буфеты и даже комоды.

Анна Жижкевич, сотрудник антикварного салона:

Например, вот этот охотничий буфет. Он сделан из дуба во Франции в конце XIX века. У него очень интересная резьба, внизу сюжетные сцены с птицами, вверху голова какого-то копытного животного. И он украшен какими-то мифологическими существами, имеет разные элементы в виде виноградных листьев, резных колонн и так далее.

Как оказалось, в антикварных лавках пользуются спросом и картины, ведь ими можно украсить не только роскошные дворцы, но и современные дома. От привычных натюрмортов и до бытовых житейских зарисовок. Произведения на любой вкус. Порой перед искусством сложно устоять и работникам салонов.