Котлеты из чечевицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Cегодня у нас котлеты из чечевицы. Для этого блюда нам понадобится: чечевица, мука, томаты свежие, лук, карри, изюм, сок лимона и зелень.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Cегодня у нас котлеты из чечевицы. Для этого блюда нам понадобится: чечевица, мука, томаты свежие, лук, карри, изюм, сок лимона и зелень.
Приступаем к приготовлению. Понадобится половина репчатого лука, ее нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в мисочку. Также нам понадобится 4 средних томата. Томаты нам нужно будет бланшировать, делаем нарезы сверху. Это позволит легче снять кожуру с помидоров.
После того как все ингредиенты готовы, приступаем к бланшировке помидоров. Воду доводим до кипения и опускаем туда помидор на 2-3 минуты. Также нам понадобится сотейник другой, мы его разогреваем и будем там обжаривать лук. Добавляем туда растительное масло и разогреваем. После того как помидоры бланшировали, даем им немного остыть. В разогретый сотейник отправляю лук и жарю 2 минуты. Пока обжаривается лук, почищу помидоры. Лук практически готов, перекладываю к луку томаты. При помощи лопатки их там разминаю. Обжариваю на сильном огне, приблизительно 4 минуты. К томатам добавляю изюм, тщательно все перемешиваю. Также понадобится порошок карри, 1 чайная ложка. Все хорошо перемешиваю.
Добавляю проваренную чечевицу. Она может быть как красной, так и зеленой. В нашем случае зеленая. Добавляю соль, черный молотый перец. Варим буквально 5-6 минут, чтобы выпарилась лишняя влага. Добавляем к чечевице зелень. Добавляем муку, перемешиваем.
Берем столовую ложку и формуем котлеты. Прикладываем их в муку. Разогреваем сковородку с антипригарным покрытием. Добавляем на нее масло растительное. Обваливаем котлеты в муке и перекладываем в масло. Обжариваем котлеты с каждой стороны по 2 минуты до золотистой корочки.
Котлеты из чечевицы готовы. Заправляем их немного лимонным соком. И можно немного добавить зелени. Такое блюдо всегда выручит, когда рядом нет мяса и хочется приготовить что-нибудь из растительных продуктов. Это простое, питательное, вкусное и постное блюдо.