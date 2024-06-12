Котлеты из чечевицы. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Приступаем к приготовлению. Понадобится половина репчатого лука, ее нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в мисочку. Также нам понадобится 4 средних томата. Томаты нам нужно будет бланшировать, делаем нарезы сверху. Это позволит легче снять кожуру с помидоров.

После того как все ингредиенты готовы, приступаем к бланшировке помидоров. Воду доводим до кипения и опускаем туда помидор на 2-3 минуты. Также нам понадобится сотейник другой, мы его разогреваем и будем там обжаривать лук. Добавляем туда растительное масло и разогреваем. После того как помидоры бланшировали, даем им немного остыть. В разогретый сотейник отправляю лук и жарю 2 минуты. Пока обжаривается лук, почищу помидоры. Лук практически готов, перекладываю к луку томаты. При помощи лопатки их там разминаю. Обжариваю на сильном огне, приблизительно 4 минуты. К томатам добавляю изюм, тщательно все перемешиваю. Также понадобится порошок карри, 1 чайная ложка. Все хорошо перемешиваю.