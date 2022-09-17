«Для них миф вся наша страна». Азарёнок об отношении Запада к Беларуси

Новости Беларуси. В этот день, 17 сентября, мы вспоминаем всех героев, которые два десятилетия боролись с польскими угнетателями за свободу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдаем дань уважения нашим предкам, выступившим в освободительный поход, объединивший нашу страну. Но и не забываем тех, кто предавал Родину тогда, и предает ее сейчас.

Григорий Азаренок, СТВ: Здравствуйте, товарищи. Великий праздник отмечает Беларусь. Наша Родина стала единой и свободной. Сегодняшняя программа может быть здравицей. Мы провозгласим славу нашим героям и нашим освободителям. Но сначала расскажем о мерзости. О гнилых людишках, позорящих нашу страну, неучах, коллаборантах.

Григорий Азаренок:

Посмотрите на это. Госдеповская помойка нам предлагает почитать «міфы пра вызваленне Беларусі». Представляете, мифы. Для них миф вся наша страна, они хотят, чтобы ее не было, чтобы здесь была Польша, чтобы вновь лизать панские сапоги и наслаждаться свистом панской плетки по нашим спинам. Сволота. Вот вам еще один образчик: «Завтра школьники будут писать диктант, где сказано, что люди встречали вторжение СССР в Польшу с цветами в руках»

Гнида сандальская, сорняк, он даже не признает, что Красная армия вошла на территорию Беларуси. Для него Гродно, Щучин, Свислочь, Кобрин, Столбцы, Несвиж, Волковыск, Новогрудок, Лида – это Польша. Уроды, кто вы такие? Какие матери вас воспитали? Как вы смеете заикаться о том, чтобы представлять нашу Родину, вы черви, вы недостойны этой святой земли, даже на удобрение для нее недостойны.

А мы сегодня говорим, что никогда здесь не будет пана. Никогда не будет больше лях унижать белоруса. Никогда не пришлют сюда осадников. Никогда не украдут наших детей. Никогда наши юные девушки не будут целовать шляхтюкам руки ради мешка муки. Никогда. Это наша земля. Это мы. У Беларуси есть защитник, и он никому ее не отдаст. Слава всем партизанам и подпольщикам, сражавшимся с панским пригнетом. Слава Коммунистической партии Западной Беларуси и другим организациям, дававшим отпор угнетателям. Вечная память всем замученным в первом европейском концлагере Береза-Картузская. Слава Сергею Притыцкому, слава Максиму Танку, слава Вере Хоружей, всем белорусским героям, не склонившим голову перед захватчиками.