В продажу поступила белорусская олимпийская форма. Где можно купить и за сколько?

Новости Беларуси. За две недели до Олимпиады в столичных магазинах начала появляться национальная спортивная форма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее уже начали завозить в крупнейшие универмаги столицы. Полностью комплекты, в которые входят спортивные костюмы, куртки, шарфики и шапки, появятся в продаже до конца недели.

Форму презентовали еще несколько месяц назад, и тогда было заявлено, что комплекты для болельщиков поступят в свободную продажу. Олимпиада, кроме самих соревнований, – это еще и большая мода. Фома победителей попадает в тренд.