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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова. Ей было 92 года

21 августа 2021 11:33
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Новости Беларуси. 21 августа не стало старейшей актрисы Купаловского театра. Ушла из жизни Галина Орлова. Народной артистке было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умерла народная артистка БССР Галина Орлова. Ей было 92 года-1

В последнее время Галина Орлова уже не выходила на сцену, но до последнего оставалась частью труппы Купаловского. Ему актриса посвятила более 60 лет.

Умерла народная артистка БССР Галина Орлова. Ей было 92 года-4

Свои соболезнования родным и близким артистки направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Галина Орлова до последней минуты своей жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.

Умерла народная артистка БССР Галина Орлова. Ей было 92 года-7

Прощание с Галиной Орловой состоится в театре. О дате будет известно позже.

# Некролог # общество # Галина Орлова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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