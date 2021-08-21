Умерла народная артистка БССР Галина Орлова. Ей было 92 года

Новости Беларуси. 21 августа не стало старейшей актрисы Купаловского театра. Ушла из жизни Галина Орлова. Народной артистке было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время Галина Орлова уже не выходила на сцену, но до последнего оставалась частью труппы Купаловского. Ему актриса посвятила более 60 лет.

Свои соболезнования родным и близким артистки направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Галина Орлова до последней минуты своей жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.