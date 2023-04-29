Прямой эфир

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ

29 апреля 2023 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Современной молодежи интересно практически все: от занятий спортом на экстремальных площадках до участия в социальной жизни страны. Конкурс молодежных инициатив – отличный старт, чтобы предложить что-то уникальное и полезное для Беларуси.  

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ-1

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:
В прошлом году БРСМ был организатором конкурса молодежных инициатив, этот конкурс организовался благодаря поддержке главы государства, благодаря вниманию, которое уделяется со стороны нашего государства нашей молодежи. В прошлом году поступило в адрес оргкомитета более полутысячи заявок, из них 18 были одобрены, получили финансирование и победили в этом проекте.  

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ-4

Юлия Шинкоренко, заместитель председателя Центрального совета БРПО:
В 2022 году Белорусская республиканская пионерская организация с инициативой, своим проектом, который назывался «Создание информационо-образовательного модуля БРПО как новые модели патриотического воспитания детей и подростков» стала победителем республиканского конкурса молодежных инициатив. Основная идея инициативы БРПО направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, работы с детьми и подростками. В ходе реализации проекта были созданы и размещены на интернет-ресурсах БРПО 2D мультипликационных имиджевых ролика, направленных именно на патриотическое воспитание детей.  

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ-7

Конкурс предоставляет возможность общественным объединениям и индивидуальным инициативам найти поддержку, в том числе финансовую, для воплощения в жизнь новых социально значимых проектов на республиканском и местном уровнях.  

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ-10

Мария Бондаревич, студентка БГУ:
В прошлом году наша молодежь предложила идею по проведению форума коммунистической лиги молодежи, и эта идея была поддержана, профинансирована. Это было очень интересно, захватывающе. Мы обсудили все волнующие нас вопросы: от традиционных ценностей до геноцида белорусского народа. И на самом деле, мне кажется, никто не остался равнодушным.  

Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ-13

Павел Алексо:
В Бресте открыт уличный скалодром 15-метровый, прямо в центре города, в Бобруйске это уличная площадка для занятий экстремальными видами спорта, в Лиозно – ансамбль «Ударная жизнь». В этом году Белорусский республиканский союз молодежи также является координатором этого проекта, сейчас открыт прием заявок. До 8 мая любой желающий может обратиться в отделения БРСМ, получить необходимую информацию, подать заявку на реализацию молодежных инициатив. Все заявки будут рассмотрены экспертным советом.  

Оценка и отбор заявок будут проводиться по актуальности и социальной значимости. Конкурс молодежных инициатив – очень важный проект для тех, у кого есть желание реализовать что-то интересное.  

# БРСМ # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инженерно-сапёрные подразделения отработали задачи подготовки безопасных маршрутов движения войск
29 апреля 2023 08:02

Инженерно-сапёрные подразделения отработали задачи подготовки безопасных маршрутов движения войск

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится
29 апреля 2023 07:34

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится

Белорусские следователи обсудили новую Концепцию национальной безопасности. Какие новые термины закрепили?
29 апреля 2023 07:30

Белорусские следователи обсудили новую Концепцию национальной безопасности. Какие новые термины закрепили?