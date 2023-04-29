Лучшие проекты воплотят в жизнь. Рассказываем о конкурсе молодёжных инициатив от БРСМ

Современной молодежи интересно практически все: от занятий спортом на экстремальных площадках до участия в социальной жизни страны. Конкурс молодежных инициатив – отличный старт, чтобы предложить что-то уникальное и полезное для Беларуси.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ: В прошлом году БРСМ был организатором конкурса молодежных инициатив, этот конкурс организовался благодаря поддержке главы государства, благодаря вниманию, которое уделяется со стороны нашего государства нашей молодежи. В прошлом году поступило в адрес оргкомитета более полутысячи заявок, из них 18 были одобрены, получили финансирование и победили в этом проекте.

Юлия Шинкоренко, заместитель председателя Центрального совета БРПО: В 2022 году Белорусская республиканская пионерская организация с инициативой, своим проектом, который назывался «Создание информационо-образовательного модуля БРПО как новые модели патриотического воспитания детей и подростков» стала победителем республиканского конкурса молодежных инициатив. Основная идея инициативы БРПО направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, работы с детьми и подростками. В ходе реализации проекта были созданы и размещены на интернет-ресурсах БРПО 2D мультипликационных имиджевых ролика, направленных именно на патриотическое воспитание детей.

Конкурс предоставляет возможность общественным объединениям и индивидуальным инициативам найти поддержку, в том числе финансовую, для воплощения в жизнь новых социально значимых проектов на республиканском и местном уровнях.

Мария Бондаревич, студентка БГУ: В прошлом году наша молодежь предложила идею по проведению форума коммунистической лиги молодежи, и эта идея была поддержана, профинансирована. Это было очень интересно, захватывающе. Мы обсудили все волнующие нас вопросы: от традиционных ценностей до геноцида белорусского народа. И на самом деле, мне кажется, никто не остался равнодушным.

Павел Алексо:

В Бресте открыт уличный скалодром 15-метровый, прямо в центре города, в Бобруйске это уличная площадка для занятий экстремальными видами спорта, в Лиозно – ансамбль «Ударная жизнь». В этом году Белорусский республиканский союз молодежи также является координатором этого проекта, сейчас открыт прием заявок. До 8 мая любой желающий может обратиться в отделения БРСМ, получить необходимую информацию, подать заявку на реализацию молодежных инициатив. Все заявки будут рассмотрены экспертным советом.

Оценка и отбор заявок будут проводиться по актуальности и социальной значимости. Конкурс молодежных инициатив – очень важный проект для тех, у кого есть желание реализовать что-то интересное.