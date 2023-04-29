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Инженерно-сапёрные подразделения отработали задачи подготовки безопасных маршрутов движения войск

29 апреля 2023 08:02
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках мероприятий на одном из полигонов инженерно-саперные подразделения отработали задачи подготовки безопасных маршрутов движения войск.  

Инженерно-сапёрные подразделения отработали задачи подготовки безопасных маршрутов движения войск-1

Военнослужащие с миноискателями провели разведку территории и поиск взрывоопасных предметов. Все обнаруженные мины были уничтожены. После того как бойцы убедились в безопасности маршрута, по нему проследовала колонна военной техники. С поставленными задачами саперы справились в кратчайшие сроки.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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