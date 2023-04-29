На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится

Новости Беларуси. Не горит и не плавится. На гомельской фабрике разработали инновационную спецодежду, она защищает от высоких температур и поражения электрическим током, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитная одежда не сковывает движений и позволяет чувствовать себя комфортно при любых нагрузках. В создании новой продукции участвовал весь коллектив предприятия, но воплощение идеи – заслуга службы технологов. Комплекты из двух элементов разработаны для женщин и для мужчин.

Ирина Тупякова, главный технолог предприятия легкой промышленности:

На нашем производстве полный цикл: мы разработали модели, мы разработали полотно, его отделали, прошили, выпустили изделие. Данное белье обладает уникальными свойствами, как устойчивость к высоким температурам, открытому пламени. Также обладает очень хорошими гигиеническими показателями.

Изделия обладают высокой прочностью. Аналогов такой продукции в Беларуси нет – раньше термоустойчивое волокно поставляли из Европы. Основными заказчиками такой спецодежды станут предприятия, которые обслуживают энергосистему.

Не исключают и сотрудничество с БелАЭС и железной дорогой. Впрочем, интерес к разработке проявляют не только на внутреннем рынке, но и в России.