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На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится

29 апреля 2023 07:34
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Новости Беларуси. Не горит и не плавится. На гомельской фабрике разработали инновационную спецодежду, она защищает от высоких температур и поражения электрическим током, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится-1

Защитная одежда не сковывает движений и позволяет чувствовать себя комфортно при любых нагрузках. В создании новой продукции участвовал весь коллектив предприятия, но воплощение идеи – заслуга службы технологов. Комплекты из двух элементов разработаны для женщин и для мужчин.  

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится-4

Ирина Тупякова, главный технолог предприятия легкой промышленности:  
На нашем производстве полный цикл: мы разработали модели, мы разработали полотно, его отделали, прошили, выпустили изделие. Данное белье обладает уникальными свойствами, как устойчивость к высоким температурам, открытому пламени. Также обладает очень хорошими гигиеническими показателями.  

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится-7

Изделия обладают высокой прочностью. Аналогов такой продукции в Беларуси нет – раньше термоустойчивое волокно поставляли из Европы. Основными заказчиками такой спецодежды станут предприятия, которые обслуживают энергосистему.

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится-10

Не исключают и сотрудничество с БелАЭС и железной дорогой. Впрочем, интерес к разработке проявляют не только на внутреннем рынке, но и в России.  

На гомельской фабрике сделали инновационную спецодежду – она не горит и не плавится-13

Андрей Левко, директор предприятия легкой промышленности:
На нашем предприятии разработано инновационное полотно, которое легло в основу разработанного белья. Способствует защите работников от тепловых ударов, получаемых при поражении электрическим током.

Швейная фабрика готова к промышленному выпуску нового продукта, однако это товар специфический, не для массового использования. Пока партии выпускают под спецзаказ.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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