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«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

23 марта 2020 15:43
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Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -1

Они пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. На торжественную церемонию также приехали родные и близкие мужчин. Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси – Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.

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Поздравил бойцов и губернатор Минской области Александр Турчин.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -4

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -6

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Клецкий район ответственно подошел к этому делу. Конечно, для каждого мужчины важно уметь защищать родину.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -9

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -11

Анатолий Ладыга, председатель Клецкого райисполкома:
Безусловно, это тот патриотизм, который внутри каждого из нас. Территориальные войска несут тот патриотизм территориальной обороны именно Клецкого района и верности в целом родине.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -14

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -16

Сергей Бобер, военнообязанный:
Для меня это очень волнительный момент, так как я в свое время не проходил воинскую службу. Для меня это первые сборы.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -19

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -21

Впереди неделя боевой подготовки и занятий в составе армейских рот. Своеобразным испытанием станет командно-штабное учение, которое пройдет в конце марта.

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -24

«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке -26

# Военные учения # общество # Александр Турчин # Анатолий Ладыга # Сергей Бобер # Фотофакт

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