«Для мужчины важно уметь защищать родину». Александр Турчин поздравил военнослужащих с принятием присяги в Клецке

Новости Беларуси. Свято чтить и хранить боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса для учений, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. На торжественную церемонию также приехали родные и близкие мужчин. Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси – Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. «Сделали осознанный выбор». Более 50 сотрудников МЧС столицы и Минской области приняли присягу Поздравил бойцов и губернатор Минской области Александр Турчин.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Клецкий район ответственно подошел к этому делу. Конечно, для каждого мужчины важно уметь защищать родину.

Анатолий Ладыга, председатель Клецкого райисполкома:

Безусловно, это тот патриотизм, который внутри каждого из нас. Территориальные войска несут тот патриотизм территориальной обороны именно Клецкого района и верности в целом родине.

Сергей Бобер, военнообязанный:

Для меня это очень волнительный момент, так как я в свое время не проходил воинскую службу. Для меня это первые сборы.