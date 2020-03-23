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На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

23 марта 2020 15:38
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Новости Беларуси. С наступлением первых солнечных дней на городских улицах появились байкеры. К работе приступили и мотопатрули минской ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?-1

Так, сотрудники на мотоциклах следят за безопасностью на дорогах, контролируют выполнение правил и отправляются на оформление ДТП. Они мобильные и могут быстрее добраться к месту происшествия, объехав пробки. Всего улицы Минска патрулируют 10 мотопатрулей.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?-4

Игорь Шкут, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Каждое мероприятие открытия и закрытия мотосезона проходит при нашем сопровождении. Двигаемся в одной колоне, тем самым прививаем культуру вождения столичным мотоциклистам. Также столичные байкеры оказывают нам содействие.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?-7

Мотоциклы ультрасовременные, а все сотрудники – суперпрофессионалы. Ежегодно они повышают уровень профессиональной подготовки, проходя курсы экстремального вождения.

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?-10

# ГАИ # общество # Игорь Шкут # Фотофакт

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