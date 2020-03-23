Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появились они в рамках проекта «Карта гостя», который позволяет туристам и минчанам посещать культурные места со скидкой. В столице их около 60. Сниженная цена действует с момента приобретения карты в течение трех лет. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты варьируется от 8 до 70 рублей.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

У нас есть карты гостя с проездными билетами. Проездной на все виды транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, 10 поездок в метро и городские линии. Плюс у нас есть карты, по которым можно посетить 14 музеев и зоопарк бесплатно. Любой формат карты дает право посещения двух музеев бесплатно.