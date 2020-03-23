Прямой эфир

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой

23 марта 2020 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Карты достопримечательностей Минска украсили автобусные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой-1

Появились они в рамках проекта «Карта гостя», который позволяет туристам и минчанам посещать культурные места со скидкой. В столице их около 60. Сниженная цена действует с момента приобретения карты в течение трех лет. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты варьируется от 8 до 70 рублей.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой-4

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
У нас есть карты гостя с проездными билетами. Проездной на все виды транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, 10 поездок в метро и городские линии. Плюс у нас есть карты, по которым можно посетить 14 музеев и зоопарк бесплатно. Любой формат карты дает право посещения двух музеев бесплатно.

Карты достопримечательностей Минска появились на остановках. Культурные места можно посетить со скидкой-7

С картой гостя можно сэкономить и во время путешествий по стране – это более тысячи культурных и развлекательных объектов.

# Достопримечательности Минска # общество # Борис Васильев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?
23 марта 2020 15:38

На улицах Минска начали работать мотопатрули ГАИ. В чём их преимущества?

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска
23 марта 2020 15:37

Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан
23 марта 2020 14:13

Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан