Пострадавших забирали на вертолётах, использовали «куб жизни». Спецоперация МЧС развернулась в центре Минска

Новости Беларуси. Более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц боевой техники. Масштабные учения прошли 23 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спецоперация развернулась в одной из высоток на проспекте Победителей. По легенде на 7-м и 14-м этажах здания произошло возгорание. Во время тренировки пожарные должны были справиться с огнем и эвакуировать людей. Крайне тяжелых пострадавших с крыши забирали на вертолетах, а для экстренной помощи использовали специальный батут – «куб жизни». Для спасения людей применили и альпинистское снаряжение. Всех, кому была необходима помощь, спустили на землю и передали медикам.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Для таких учений привлекается большое количество не только спасателей, но и других ведомств, которые в свою очередь также отрабатывают алгоритмы работы в таких ситуациях и выполняют свои непосредственные функции. Основная задача у нас – отработать не просто эвакуацию самого здания, алгоритмы тушения возгорания, но и, безусловно, спасение людей.