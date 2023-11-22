Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ох уж эта глобализация! Среди наших лексем появляется импортозамещаемая лексика. И вот «латте-папа» – сладкий папа, добрый папа. Вместе с этим пришло новое явление в наше общество. Если раньше 1 % мужчин могли уходить в декрет, то сейчас уже 2 % в декрете. Поговорили с двумя такими папами. Почему вы выбрали именно такой путь? Из-за зарплаты?

Евгений Ананько, папа в декрете:

Не совсем из-за зарплаты. Просто так было удобнее в нашей ситуации. Дело в том, что мы с женой танцоры. Раньше это было для нас хобби. Она у нас налоговый инспектор по образованию, я программист. Отучился, работал на железной дороге, но танцы нас все время манили. Еще до рождения первого ребенка мы задумались над созданием своей студии танцев. Работал на железной дороге программистом, обслуживал технику, а вечером танцевал. И вот так было несколько лет до рождения ребенка. Когда родился ребенок, я понял, что не могу целыми сутками работать. Наверное, нужно выбирать. Я выбрал ребенка днем, а вечером танцы. На супругу бизнес был оформлен. Евгений Пустовой:

Насколько вы сейчас цените женский труд? Евгений Ананько:

Да, с одной стороны, это сложно, но с другой – это настолько круто – общаться с детьми. Мы все делим пополам с женой. Я в декрете очень много времени провожу. Она пять дней в неделю работает, а я два, чтобы отвлекаться от этого всего. Я привык, построил свой быт так. Я одной рукой работаю в телефоне, другой рукой покачиваю ребенка, жарю блинчики. Мне это нравится. Это ни в коем случае не подкаблучничество, это просто интересный опыт жизни. Я встал на место женщины, жены своей, я ее больше стал уважать. Не только ее – всех женщин.