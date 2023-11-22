Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Ох уж эта глобализация! Среди наших лексем появляется импортозамещаемая лексика. И вот «латте-папа» – сладкий папа, добрый папа. Вместе с этим пришло новое явление в наше общество. Если раньше 1 % мужчин могли уходить в декрет, то сейчас уже 2 % в декрете. Поговорили с двумя такими папами.
Почему вы выбрали именно такой путь? Из-за зарплаты?
Евгений Ананько, папа в декрете:
Не совсем из-за зарплаты. Просто так было удобнее в нашей ситуации. Дело в том, что мы с женой танцоры. Раньше это было для нас хобби. Она у нас налоговый инспектор по образованию, я программист. Отучился, работал на железной дороге, но танцы нас все время манили. Еще до рождения первого ребенка мы задумались над созданием своей студии танцев. Работал на железной дороге программистом, обслуживал технику, а вечером танцевал. И вот так было несколько лет до рождения ребенка. Когда родился ребенок, я понял, что не могу целыми сутками работать. Наверное, нужно выбирать. Я выбрал ребенка днем, а вечером танцы. На супругу бизнес был оформлен.
Евгений Пустовой:
Насколько вы сейчас цените женский труд?
Евгений Ананько:
Да, с одной стороны, это сложно, но с другой – это настолько круто – общаться с детьми. Мы все делим пополам с женой. Я в декрете очень много времени провожу. Она пять дней в неделю работает, а я два, чтобы отвлекаться от этого всего. Я привык, построил свой быт так. Я одной рукой работаю в телефоне, другой рукой покачиваю ребенка, жарю блинчики. Мне это нравится. Это ни в коем случае не подкаблучничество, это просто интересный опыт жизни. Я встал на место женщины, жены своей, я ее больше стал уважать. Не только ее – всех женщин.
Евгений Пустовой:
Спросим еще у одного «Беллакт-папы», как он себя чувствует в декрете. Вы считаете, что мужчина в декрете – это подвиг?
Виктор Сапетов, папа в декрете:
С одной стороны – да. Потому что мать-природа сама позаботилась о том, чтобы за детьми смотрела именно мать, инстинкты на это заточены у женщин. Мужчины это все по-другому чувствуют и переживают. Поэтому да, для мужчин это своего рода подвиг.
Евгений Пустовой:
Что вас сподвигло на такой настоящий мужской поступок?
Виктор Сапетов:
В каждой семье на это свои причины, мотивы. У нас получилось так, что супруга училась в магистратуре, поступила на вторую ступень высшего образования, и дабы она спокойно могла отучиться, не брать никакие «академы» и отвлекаться от учебы, было решено, что я могу помочь ей и пойти в декрет, посмотреть за малышами.
Евгений Пустовой:
Супруга это ценит?
Виктор Сапетов:
Конечно.
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