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ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?

22 марта 2023 12:52
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Акция «Ребенок – главный пассажир» проходит в столице с 17 по 27 марта. И сотрудники ГАИ лично проводят уроки в школах Минска. Ребятам напоминают общие правила поведения на дорогах, а также о том, что передвижение малышей в машинах возможно только в креслах.

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?-1

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
В указанный период сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров со стороны водителей. Также вблизи учреждений образования пройдут рейдовые мероприятия. В трудовых коллективах и на родительских собраниях сотрудники ГАИ напомнят водителям правила безопасной перевозки пассажиров.

Дело в том, что в январе-феврале в республике возросло количество ДТП с участием детей. Каждый третий из пострадавших перевозился с нарушением правил.

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?-4

Ирина Боярчук:
Согласно ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специального детского удерживающего устройства, которое соответствует весу и росту ребенка до 5 лет. С детьми до 12 лет речь идет о бустерах.

Также малыши в игровой форме изучают и дорожные знаки. Моделируют ситуации на дорогах, как правильно передвигаться по пешеходному переходу, какие опасности поджидают.

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?-7

Вот тебе фликер. А куда ты его повесишь, чтобы тебя было видно в темное время суток?
На куртку.
А спереди или сзади?
Сбоку!

Вешать фликер, к слову, рекомендуется спереди и сзади, чтобы было лучше видно водителям попутного и встречного направлений. Занятия проводятся в дружеской форме. Ребята после урока рассказывают сотруднику ГАИ свои истории из жизни.

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?-10

Одним летом я со своей старшей сестрой играл во взрослую жизнь. Я был автоинструктором, а она сдавала экзамен. Мы вместе сели на велосипед, она ехала на багажнике. В итоге София не сдала на права.
– На багажнике нельзя.

После уроков сотрудники ГАИ отправляются на следующий этап профилактической акции – рейд. Здесь проверяют, правильно ли родители перевозят своих детей. Стоит отметить, что нарушителей в этот раз не нашлось.

ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?-13

Детское кресло зафиксирует ребенка при резком торможении или повороте. И тем самым поможет малышу не получить нежелательных травм. За несоблюдение правил перевозки детей до 12 лет предусмотрен штраф от 1 до 4 базовых величин.

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# ГАИ # общество # Ирина Боярчук # Диана Лещенко # Фотофакт

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