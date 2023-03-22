ГАИ проводит акцию «Ребёнок – главный пассажир». Какие правила напоминают детям и их родителям?

Акция «Ребенок – главный пассажир» проходит в столице с 17 по 27 марта. И сотрудники ГАИ лично проводят уроки в школах Минска. Ребятам напоминают общие правила поведения на дорогах, а также о том, что передвижение малышей в машинах возможно только в креслах.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

В указанный период сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров со стороны водителей. Также вблизи учреждений образования пройдут рейдовые мероприятия. В трудовых коллективах и на родительских собраниях сотрудники ГАИ напомнят водителям правила безопасной перевозки пассажиров. Дело в том, что в январе-феврале в республике возросло количество ДТП с участием детей. Каждый третий из пострадавших перевозился с нарушением правил.

Ирина Боярчук:

Согласно ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специального детского удерживающего устройства, которое соответствует весу и росту ребенка до 5 лет. С детьми до 12 лет речь идет о бустерах. Также малыши в игровой форме изучают и дорожные знаки. Моделируют ситуации на дорогах, как правильно передвигаться по пешеходному переходу, какие опасности поджидают.

– Вот тебе фликер. А куда ты его повесишь, чтобы тебя было видно в темное время суток?

– На куртку.

– А спереди или сзади?

– Сбоку! Вешать фликер, к слову, рекомендуется спереди и сзади, чтобы было лучше видно водителям попутного и встречного направлений. Занятия проводятся в дружеской форме. Ребята после урока рассказывают сотруднику ГАИ свои истории из жизни.

– Одним летом я со своей старшей сестрой играл во взрослую жизнь. Я был автоинструктором, а она сдавала экзамен. Мы вместе сели на велосипед, она ехала на багажнике. В итоге София не сдала на права.

– На багажнике нельзя. После уроков сотрудники ГАИ отправляются на следующий этап профилактической акции – рейд. Здесь проверяют, правильно ли родители перевозят своих детей. Стоит отметить, что нарушителей в этот раз не нашлось.