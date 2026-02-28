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Лукашенко: дисциплина и порядок – основа любых технологических процессов

28 февраля 2026 10:31
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Дисциплина и порядок – основа любых технологических процессов! Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Нестановичи-Агро» в Логойском районе. Хозяйство специализируется на животноводстве и растениеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: дисциплина и порядок – основа любых технологических процессов-2

В первую очередь Президент поинтересовался текущим положением дел в «Нестановичи-Агро». Предприятие работает рентабельно. Сегодня здесь содержится более 4 700 голов крупного рогатого скота. Отмечается рост продуктивности стада. Глава государства подробно ознакомился с организацией содержания животных на молочно-товарном комплексе, в том числе с условиями для новорожденных телят. 

Около 2 лет назад в «Нестановичи-Агро» был построен современный профилакторий. Проект оказался эффективным: показатели сохранности молодняка значительно улучшились, а падеж удалось свести к единичным случаям. В нынешнем году в хозяйстве планируют возвести еще один профилакторий на 200 телят. Это позволит расширить возможности по сохранности молодняка и обеспечить надлежащие условия содержания с первых дней жизни животных. 

В развитие темы Александр Лукашенко напомнил о ранее данном поручении: при необходимости в такие современные профилактории следует переводить телят из соседних хозяйств, если там нет условий для их сохранности.

Лукашенко: дисциплина и порядок – основа любых технологических процессов-4

Однако наряду с положительными результатами прозвучала и критика. В ходе неожиданной инспекции Президент обратил внимание на то, что солома для коров постелена прямо на лед. Такой подход к содержанию животных недопустим. Хозяйству предстоит срочно навести порядок и обеспечить элементарную технологическую дисциплину.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Государственная политика в области сельского хозяйства

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