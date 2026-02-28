«Драть их надо как сидорову козу». Президент проверил МТК «Нестановичи-Агро»

Если мы сейчас к сельскому хозяйству серьезно не прикоснемся, будет беда. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Нестановичи-Агро» в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь Президент поинтересовался текущим положением дел в хозяйстве. Главе государства показали, как организовано содержание животных на молочно-товарном комплексе, в том числе условия для новорожденных телят. 2 года назад здесь построили современный профилакторий. Решение себя оправдало: показатели сохранности молодняка выросли, падеж удалось свести к единичным случаям. Однако без критических замечаний не обошлось. Во время неожиданной проверки Александр Лукашенко обратил внимание на недопустимый факт: солома для телят была постелена прямо на лед. Такой подход к технологии содержания скота Президент назвал неприемлемым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, нельзя было снег убрать? Я вот это чувствовал, когда телята прыгают, скрипит все. Это тебе наука. Драть их надо как сидорову козу. Нравится ей – хорошо, но убери снег. Не бросай на снег солому эту. Боюсь даже туда залазить, не дай бог, еще и там у тебя это.

Косяки ты свои знаешь. Я родился в деревне, не в Минске. Алексей Иванович, за телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы, но вот такой бардак у нас везде. Бездушное отношение. Где у тебя еще коровы сейчас, кроме вот этого нового старого комплекса? Где? В какой деревне, на какой ферме? – У меня присоединенное хозяйство, там содержится около 70 коров. Это уже коровы практически те, которых мы сдаиваем.

– Короче, ты намекаешь на то, что ехать туда небезопасно. Я говорю, ехать туда небезопасно? Ну ты там и не бываешь, наверное, да? Отвезти тебя туда?

– Наверное, не стоит.

– Наверное, не стоит. Я чувствую по твоему настроению.