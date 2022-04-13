«Для меня это какое-то воодушевление». Александр Богданович принял участие в акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Неделя леса». Не остались в стороне и представители спортивной отрасли. Они показали и доказали – приносить пользу окружающей среде просто, интересно и важно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Акция проходит в Беларуси уже в 15-й раз. Следовательно, многие из присутствующих не впервые поддерживают данную инициативу и уже могут воочию наблюдать за результатами своего труда, тем самым подавая простой пример – под силу каждому делать свою страну чище, зеленее и уютнее.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Для меня это какое-то воодушевление от того процесса, который мы делаем. Мы приходим делать лучше нашу землю, нашу Беларусь. И мы сегодня уже шли через место, где мы в прошлом году сажали лес. Мы видим, что там подрастают маленькие сосенки. Сегодня пришли в другое место, будем общим трудом и в хорошей компании (со студентами, спортивными функционерами) сажать лес. Это очень хорошо.

Белорусские спортсмены об акции «Неделя леса». Подробнее здесь.

Акция «Неделя леса» приурочена к Году исторической памяти и продлится до 16 апреля. Мероприятие охватывает все регионы страны, и ежегодно Национальный олимпийский комитет является полноправным его участником.