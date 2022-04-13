«Ещё один повод встретиться». Белорусские спортсмены об акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Неделя леса». Не остались в стороне и представители спортивной отрасли. Они показали и доказали – приносить пользу окружающей среде просто, интересно и важно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сотрудники Национального олимпийского комитета Беларуси, работники Министерства спорта, именитые спортсмены, а также студенты университета физической культуры высаживали хвойные породы деревьев на базе Вилейского опытного лесхоза. В Беларуси появилось более 3 гектаров молодого леса. Перед стартом участникам акции рассказали об особенностях и технологии посадки саженцев, провели инструктаж. После чего все приступили к работе.

Ксения Санкович, исполняющая обязанности генерального секретаря НОК Беларуси:

Я участвую в таких акциях далеко не первый раз, мне кажется, мой первый опыт был в 2015 году. Когда я попробовала сделать это первый раз, второй и третий, просить и звать меня уже не нужно было. Даже когда приезжают и специалисты Министерства спорта, и Национального олимпийского комитета, когда мы это все делаем вместе со спортсменами. Первое – это еще один повод встретиться, друг друга увидеть, обсудить последние новости. Это в принципе в спортивной сфере очень важно, ну и, я надеюсь, что все-таки своим примером мы сможем вдохновить и граждан нашей страны.