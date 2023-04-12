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НОК Беларуси принял участие в республиканской акции «Неделя леса»

12 апреля 2023 20:43
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Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси, а также известные спортсмены приняли участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НОК Беларуси принял участие в республиканской акции «Неделя леса»-1

Она проходит уже в 16-й раз. И ее главная задача – сохранение и приумножение лесов. Сейчас она посвящена Году мира и созидания. И традиционно участие в ней принимает исполком НОК и белорусские атлеты. Совместными усилиями представители спорта заложили молодой лес в городе Вилейка.

НОК Беларуси принял участие в республиканской акции «Неделя леса»-4

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:
Благодаря этому мероприятию я себя чувствую, наверное, немножко более правильным человеком. Надеемся, что лес благополучно вырастет и наши дети, внуки и правнуки смогут с удовольствием наслаждаться тем, что мы сделали.

НОК Беларуси принял участие в республиканской акции «Неделя леса»-7

Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды Беларуси по биатлону:
Мы довольно-таки много посадили саженцев сосенок. Думаю, что они прирастут, очень бы хотелось. А так мероприятие очень интересное, лес, природа. Такие мероприятия помогают и немножко разгрузиться и в то же время зарядится энергией.

«Неделя леса» продлится до 15 апреля во всех лесхозах Беларуси. А участие в ней принимают органы госуправления и общественные объединения страны.

# Белорусские спортсмены # Елена Зубрилова # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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