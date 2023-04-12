НОК Беларуси принял участие в республиканской акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Национальный олимпийский комитет Беларуси, а также известные спортсмены приняли участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она проходит уже в 16-й раз. И ее главная задача – сохранение и приумножение лесов. Сейчас она посвящена Году мира и созидания. И традиционно участие в ней принимает исполком НОК и белорусские атлеты. Совместными усилиями представители спорта заложили молодой лес в городе Вилейка.

Василиса М арзалюк , старший тренер национальной команды Б еларуси по борьбе : Благодаря этому мероприятию я себя чувствую, наверное, немножко более правильным человеком. Надеемся, что лес благополучно вырастет и наши дети, внуки и правнуки смогут с удовольствием наслаждаться тем, что мы сделали.

Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды Беларуси по биатлону:

Мы довольно-таки много посадили саженцев сосенок. Думаю, что они прирастут, очень бы хотелось. А так мероприятие очень интересное, лес, природа. Такие мероприятия помогают и немножко разгрузиться и в то же время зарядится энергией.

«Неделя леса» продлится до 15 апреля во всех лесхозах Беларуси. А участие в ней принимают органы госуправления и общественные объединения страны.