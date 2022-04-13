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Антон Кушнир на «Неделе леса»: сегодня прекрасная погода, да и нравится нам это дело

13 апреля 2022 20:46
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Неделя леса». Не остались в стороне и представители спортивной отрасли. Они показали и доказали – приносить пользу окружающей среде просто, интересно и важно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены об акции «Неделя леса». Подробнее здесь.

Антон Кушнир на «Неделе леса»: сегодня прекрасная погода, да и нравится нам это дело-1

Сотрудники Национального олимпийского комитета Беларуси, работники Министерства спорта, именитые спортсмены, а также студенты университета физической культуры высаживали хвойные породы деревьев на базе Вилейского опытного лесхоза.

Антон Кушнир на «Неделе леса»: сегодня прекрасная погода, да и нравится нам это дело-4

Антон Кушнир, олимпийский чемпион (фристайл):
Сегодня прекрасная погода, прекрасное дело сообща делаем для будущего, для поколений. Да и нравится нам это дело.
– Да, в следующий раз, может, и из детей кого-то возьмем.

«Для меня это какое-то воодушевление». Александр Богданович принял участие в акции «Неделя леса». Подробнее здесь.

Акция «Неделя леса» приурочена к Году исторической памяти и продлится до 16 апреля. 

# Белорусские спортсмены # общество # Антон Кушнир # Фотофакт

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