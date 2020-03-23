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«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке

23 марта 2020 07:16
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Новости Беларуси. Свято чтить и сохранять боевые традиции. Около 70 военнослужащих, призванных из запаса, приняли присягу в Клецке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защищать Отечество здесь будут военнообязанные, которые пройдут боевую подготовку в составе территориальных войск района. Ритуал торжественный не только для мужчин, поддержать их приехали родные и близкие.   

«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке-1

Для поднятия настроения и боевого духа – концерт от заслуженного коллектива Беларуси, Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. Поздравил бойцов и губернатор Минской области – Александр Турчин. 

«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:   
Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину. Самое главное это люди.   

«Для каждого мужчины важно уметь защищать Родину». Турчин принял участие в церемонии присяги военнослужащими в Клецке-7

Сергей Бобёр, рядовой:  
Для меня это очень волнительный момент. Так как я в своё время не проходил воинскую службу. И для меня это первые сборы.   

Впереди неделя боевой подготовки и занятий в составе армейских рот. Своеобразным экзаменом станет командно-штабное учение, которое пройдет в конце марта.   

# Армия Беларуси # общество # Александр Турчин # Сергей Бобер # Фотофакт

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