В Минске с 25 апреля начинают работу фонтаны

Специалисты отключали их и демонтировали некоторые механизмы, провели очистку комплектующих, промыли чаши. Всего в ведении «Минскзеленстроя» почти 40 фонтанов. Перед запуском каждый объект прошел техническую проверку. Включение будет происходить поэтапно, в соответствии с утвержденным регламентом. Вне графика работы фонтаны могут приостанавливать работу при сильном дожде, температуре воздуха меньше +10 градусов, существенном усилении ветра. Весенне-летний сезон традиционно продлится до последней пятницы сентября. К слову, с учетом того, что с субботы синоптики обещают резкое похолодание, на большие выходные городские водные каскады могут поставить на паузу.